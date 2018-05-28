從小見討債人潑漆 林道遠：忘不了鄰居看我眼神

2018年05月28日 20:33 時報周刊 林彥君

宛宛兒在身上刺青紀念爺爺。

林道遠、宛宛兒日前上《麻辣天后傳》，討論「隔代教養更有愛！我是阿公阿嬤帶大的小孩」主題， 林道遠出生不久就被媽媽遺棄，爸爸也欠債離家，他從小由阿公、阿嬤還有姑姑帶大，他回憶小時候常有人來家中討債，還潑油漆恐嚇，鄰居那時看他的眼神至今仍忘不了，不過好在有愛他的家人，林道遠感性表示：「母姊會都是阿公、阿嬤、姑姑輪流來，他們是我生命中最重要的人。」

林道遠渴望完整的家庭，現已升格人父，照顧他的阿公、阿嬤也特地錄製祝福影片，在林道遠婚禮上播放，影片中阿公一度激動落淚，場面非常感人，不過阿嬤今年1月過世，林道遠談及阿嬤哽咽泛淚，並獻唱《阿嬤的話》送給一手把他拉拔長大阿嬤，讓現場來賓都紅了眼眶。更多精彩內容請鎖定週一至五晚間11點。

宛宛兒6歲時媽媽自殺，在當兵的爸爸把她託付給爺爺奶奶，宛宛兒回憶，小時候爺爺最疼她，她有甲狀腺機能亢進，爺爺每週會帶著她從台中搭車到員林看病，以前不懂事，還會叫爺爺坐其他車廂，宛宛兒痛心表示，5年前爺爺過世，她卻因為工作，來不及看他最後一面， 接到電話通知的那一刻，她在家崩潰大哭，她為此在右側腹刺蓮花紀念爺爺，也提醒自己出淤泥而不染，「我問刺青師刺哪個部位最痛，因為心太痛了……。」

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(時報周刊)