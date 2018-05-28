美眾議員提案成立「台灣國防評估委員會」協助強化台防衛力

2018年05月28日 21:09 中時 江靜玲

從國會公布程序上看，「台灣國防評估委員會法」仍在提案階段，還有一段程序要走( 取自美國會網站)

美國聯邦眾議員貝肯(Don Bacon）本月初提出「台灣國防評估委員會法」（HR5680），建議成立台灣國防評估委員會，全面評估台灣國防力量，協助台灣強化防衛能力。

隸屬眾院軍委會的貝肯是在本月初軍委會討論眾院版2019財政年度國防授權法過程中，提出這項建議法案的。根據美國會網站，貝肯在7日提出「台灣國防評估委員會法」。法案指出，依《台灣關係法》和對台六項保證，美國承諾，美台共同合作增進台灣自我防衛能力。

法案指出，國會認為，美國政府須加強與台灣的合作夥伴關係。依據台灣需求，定期轉移必要國防物資與服務，以期讓台灣能有效維持自我防衛能力。

法案稱，美國政府應根據2017年國防授權法(2017 NDAA)第1284條，持續與台灣舉行聯合軍演，鼓勵美台軍事高層互訪，並定期提供諮詢與建議，增進美台軍事關係，改善台灣國防。

法案要求，美國國防部長在該法案生效90天內，成立「台灣國防評估委員會」，全面評估台灣的國防狀況；並在該委員會成立一年內，向台灣國防部長和國會軍委員會提交建議報告。

美國2018NDAA 和眾院版上周通過的2019DNAA中均指出國會認為，美國國防部長應與台灣相對部門應協商，全面評估台灣軍力，協助提高台灣自我防衛能力，以及法案生效後12個月內，美國國防部長與國務卿協商後，應向美國國會相關委員會遞交報告，說明評估結果、提出建議清單和計劃採取方案，並擴大美台軍事高層互訪和聯合軍演，支持美國對台軍售。但這些建議屬「國會認為」，無法律約束力。

貝肯現提出「台灣國防評估委員會法」(ＨR5680)，建議成立台灣國防評估委員會，若法案順利過關並經美國總統簽署成為法律，前述各項與台灣相關的美台合作軍事項目將有法源依據，可望提高落實機會，唯執行最終如台旅法，端視行政部門而定。從國會公布程序上看，「台灣國防評估委員會法」仍在提案階段，還有一段程序要走。

(中時 )