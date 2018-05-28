周群達獲「渣男」罵名 網路掀男一論戰

2018年05月28日 20:55 時報周刊 林彥君

周群達劇中介入孟耿如與莫允雯（左）間的閨蜜情。

周群達在昔日《高塔公主》中飾演校草學長，他在第9集強勢回歸，劇中他因介入孟耿如與莫允雯間的閨蜜情，受到入戲的粉絲攻擊，稱他是「渣男」，周群達則替自己飾演的角色「賀以凡」發聲：「有人認為他很渣，是因為他背叛米娜，但其實背後有一個大秘密。」

有粉絲希望孟耿如最後能和利晴天在一起，還為此在網路掀起一波「男一」論戰，至於孟耿如究竟情歸何處？利晴天賣起關子說：「我相信笑中帶淚的結局，一定會讓大家滿意。」本集全體平均收視1.11創新高，45至54歲女性分眾收視衝上2.59。

本集全段收視高點1.33，落在鄭茵聲飾演的鳥妹為了再次見到心目中的「黑手」王子志明，故意將愛車小鳥號弄到拋錨，鄭茵聲相當感謝粉絲的支持：「很開心很意外，謝謝大家對志明和鳥妹的喜愛，我自己看到這段戲的時候也覺得蠻可愛的，希望大家會喜愛我們這段可愛的戀情。」

而飾演志明一角的姜康哲，高大帥氣的外型被粉絲發現神情和趙又廷有幾分相似，對戲的鄭茵聲則表示：「當時知道要跟他對戲的時候很心動，謝謝劇組幫鳥妹配一個這麼帥的男友！」而劇中鳥妹為了追求志明不擇手段，鄭茵聲自己的愛情觀走隨緣」路線：「不擇手段追求到現在還沒發生過，我覺得感覺對了比較重要，不會特別去追求心目中特別條件的白馬王子。」

(時報周刊)