防空汙成賣點！睦昇營建「藝家人」配備升級帶動買氣

2018年05月28日 21:13 中時 盧金足

防範空汙，睦昇營建新推案的「藝家人」，配備升級，為住戶裝設防霾透氣紗網。（盧金足攝）

「藝家人」建案採用低鉛龍頭與淨濾水系統等綠建材。（盧金足攝）

捷運綠線年底將試運轉，鄰近綠線G11文心五權西站的「藝家人」，受惠捷運經濟商機。（盧金足攝）

智慧宅正夯！不少品牌建商的豪宅新案都將綠能產品及智慧功能納入建案需求，成為市場主流。（盧金足攝）

看好台中市5期生活機能佳及商圈成熟優勢，睦昇營建新案「藝家人」熱銷。（盧金足攝）

「藝家人」建案要求採光到位，達到格局明亮、價格優勢、建材好及好地段的條件。（盧金足攝）

面對全球暖化、空氣汙染問題，為節能減碳，防範PM2.5，許多新穎的綠能產品應運而生，成為品牌建商推新案的主打賣點！擁有27年營造口碑的睦昇營建，在台中市南屯區5期推出健康智能宅「藝家人」，強調配備全熱交換機與防霾透氣紗網，改善室內空汙，採用低甲醛塗料、低鉛龍頭與淨濾水系統等綠建材，在5期房市創下熱銷佳績。

中部住宅新案跟流行、找賣點，很多建案都將綠能產品需求納入建案規畫，看好台中市5期生活機能佳及商圈成熟優勢，睦昇營建規畫「藝家人」建案，基地緊臨東興、文心、五權西、南屯，四條重要道路的匯集，交通便利，隨著捷運綠線年底將試運轉，鄰近綠線G11文心五權西站的「藝家人」，受惠捷運經濟商機。

業者周有倫表示，「藝家人」建案在社區特別種植700棵灌木與喬木植栽，讓住戶像住在森林花園，而且1個樓層規畫3戶

，戶戶要求採光到位，達到格局明亮、價格優勢、建材好及好地段的條件，大樓臨路退縮，營造整排綠帶的友善環境。

「貼心的規畫汽機車和人出入口都獨立分流，安全第一！」周有倫說，停車場人車不共道，加上防跟車因應，停車場鐵門設在地下室1樓，避免鐵門的開啟影響居住品質，而且垃圾回收採冷藏設計，環保又衛生。

睦昇營建指出，規畫2到4房，適合親朋好友攜手入住，同層同梯不同戶，父母與孩子可以互相照顧，又不會影響生活，實踐共享社區的新合居關係。

近來空氣品質問題備受關注，科技日新月異，面對空氣汙染防範PM2.5，不少品牌建商的豪宅新案都將綠能產品納入建案需求，成為市場主流。

周有倫強調，考量住戶住在健康宅的環境，配備升級全熱交換機與防霾透氣紗網，增加室內活氧，改善室內空汙，而且防霾透氣紗網可以清洗，不必擔心耗材問題，打造全方位的智能健康宅。

5期建案「藝家人」買氣熱，總戶數64戶，潛銷不到兩個月，預約客戶已逾百組，睦昇營建還因此提早開工動土，看好5期居住條件佳，區域客與中彰投的客源，屬意5期地段鄰近7期與8期，睦昇營建在5期持有不少土地，未來還要陸續在5期推案，以營造起家的經驗與專業，在建築業版圖備受矚目。

台中捷運綠線隨著年底將試運轉，加上受共構招商激勵，沿線效益再加值，「藝家人」近綠線G11文心五權西站，捷運站點周遭多家品牌建商互別苗頭，5期未來發展性再添榮景。

(中時 )