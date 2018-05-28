水電池尿布 大葉大學研發成果巴黎發明展奪銅

2018年05月28日 21:15 中時 鐘武達

尿尿會發電！大葉大學材料科學與工程學系副教授李弘彬指導醫療器材設計與材料學士學位學程大四生劉桂萍、碩士生陳琨霖，結合「水起電生」原理與無線傳輸，研發出「運用水電池之尿布」，尿布濕了需要更換時就能自動發出訊息，這項發明挑戰第117屆巴黎國際雷平發明展，榮獲銅獎肯定。

李弘彬說，坊間目前有遇到尿液會變色的尿布，可以提醒新手父母是幫嬰兒更換的時機，但要檢查年長者或久臥病床患者是否尿濕了，比較不容易，為此「運用水電池之尿布」正好可以彌補這樣的缺點。

「運用水電池之尿布」是用聲音搭配手機APP提醒看護人員，一方面讓看護者更方便掌握情況，及時的更換更能減少尿布疹發生的機率，讓高齡者的生活更舒適。這項發明簡化金屬燃料電池架構，以人體的尿液作為電解液來產生電能，接著運用無線傳輸系統發送通知，讓看護人員知道要換尿布了。

李弘彬表示，這項獨步全球的發明已經取得專利，先後獲得輕金屬創新應用競賽第一名、台北國際發明展最高榮譽鉑金獎、香港創新科技國際發明展銀獎、這次在巴黎國際雷平發明展又再度獲得銅獎的肯定。

劉桂萍說，中學時曾到醫院照顧糖尿病截肢的阿嬤，發現長期住院容易產生尿布疹，就讀醫材學程後就一直想要解決這個問題，而「水電池之尿布」概念是從大一開始發想，大二時產品雛形「褥瘡了沒」獲頒輕金屬創新應用競賽「材料替代，輕鬆生活組」第1名，讓她更有信心投入相關研發。

歷經1年多的改良與測試，才讓尿布變得輕薄柔軟，他們也向醫院申請臨床試驗，與護理之家合作，確認產品的可行性，目前已有許多廠商主動詢問，這次到法國參展更也引來國際廠商想要代理的興趣。

(中時 )