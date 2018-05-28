追求創新突破 陸發布60個重大工程技術難題

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旺報

從高鐵運輸到橋梁建設，再從量子科學到航太科技，大陸在科技領域發展日新月異，也有目共睹；為加速更深遠發展，中國科學技術協會發布12個領域共60個重大科學問題和重大工程技術難題，期待各界共同努力，追求創新並突破自我。

由大陸中國科學技術協會和浙江省共同主辦的第二十屆中國科協年會，27日下午在杭州閉幕。76家全國學會、學會聯合體積極參與，700多位科技工作者參與撰寫，1142位專家學者參與推薦，2142名科研一線科學家參與，最終選出60個大陸一線科技工作者關注的重大科學問題和工程技術難題，代表了大陸科技領域真正的「硬骨頭」。

中國科協副主席、國際宇航科學院院士李洪在閉幕式中，發布了「硬骨頭」的60大難題。例如：數理化基礎學科領域5個難題分別是記憶的物理化學基礎、單分子化學反應、量子電動力學、宇宙重元素起源、極端條件下的可控燃燒。先進材料領域有熱電材料、奈米纖維、高安全結構材料、光催化材料及新型智慧複合材料5個難題。

學者專家指出，有些目前看來大陸發展迅速的項目，例如交通建設、太空科技和量子領域等，是很多人都熟知的，但不可否認的，也有需要突破的方向。例如高鐵列車運行控制、凍土地區鐵路公路修建、道路和隧道建設；空天科技領域的天地往返、飛機級系統框架設計等難題，都是未來加強研發的重點。

(旺報 )

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