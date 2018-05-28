黃曉明怕胖不敢吃 劉昊然吃「道具」胖3公斤

2018年05月28日 21:08 時報周刊 林彥君

黃曉明、劉昊然主演的《琅琊榜 風起長林》，黃曉明演出此劇時，正好是胖一點的時期，那時候還很擔心要不要減肥，後來導演說，胖一點比較像大哥。劇中飾演他老婆的佟麗婭是吃不胖體質，他笑說看到佟麗婭又吃又喝還長不胖，真是太令人憎恨了。

拍攝《琅琊榜 風起長林》時，劇中有許多道具，有時候是綠豆糕、豌豆莢，工作人員拿給黃曉明試吃時，他自制力超強說「不吃，因為我怕胖」，黃曉明分享說「有人建議減肥方式，慢跑一分鐘，快跑15秒，來回五次，10分鐘搞定」，他說自己健身的方式就是，早上起來做6百個仰臥起坐、節制飲食；這次飾演劇中主角蕭平章，原本想減肥拍攝，但導演覺得這樣體型演大哥剛好，比較憨厚點，要他演完再減。

飾演黃曉明弟弟的劉昊然，在劇中有「寒潭小神龍」封號，還有一幕是出水芙蓉的畫面，來回潛水多次才完成，黃曉明笑說劉昊然就是白白嫩嫩的體型；不過劉昊然也怕胖，他說自己吃太多劇中「道具」，吃胖了3公斤，還說中午要吃多點，這樣晚上就能禁食了，他無奈地說，自己變胖每次最先胖臉，所以看到螢幕中的自己無法接受只好減肥。

最讓黃曉明、劉昊然羨慕的就是佟麗婭，佟麗婭劇中腳色溫柔婉約，但黃曉明爆料說，佟麗婭像爺們一樣，喝酒很豪爽，看她又吃又喝還吃不胖真是令人羨慕！另外，為了拍《琅琊榜 風起長林》，還特別請來禮儀老師教學，黃曉明說，一個跪拜、擺設都特別講究，細節控的戲拍起來特別有味道。

(時報周刊)