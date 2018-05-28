姪子充人頭詐領助理費 竹市議員遭起訴

2018年05月28日 21:11 中時 徐養齡

國民黨籍新竹市議員顏政德涉嫌以姪子、姪媳充當人頭，詐領議員助理費60多萬元，顏在聲押庭當庭認罪，並繳回詐領款項，竹檢認定顏犯罪屬實，依利用職務機會詐取財、偽造文書罪嫌將他與姪子提起公訴，姪媳則依偽造文書罪嫌起訴。

檢警調查，顏政德是現任北區市議員，今年3月間突然檢調大陣仗搜索，指控顏從2015到2017年間，涉嫌以姪子夫妻充當人頭，領取議會助理每月3萬多元的助理費，由議會提撥，但帳戶的提款卡卻由顏持有，前後不法所得高達60餘萬元。

不法所得中，顏政德姪子充當人頭的部分占約40多萬元，姪媳則為10萬餘元，兩人雙雙遭檢調約談，由於姪子本身已有固定工作，任顏的助理理由薄弱，但他辯稱確實有幫顏處理相關議員工作，領到的錢有一半要回給議員，姪媳則坦承自己就是人頭。

顏政德到案說明，檢調偵訊期間懷疑仍有諸多疑點，向法院聲請羈押，但就當新竹地院召開聲押庭時，顏卻當庭認罪，並繳回涉詐領的60萬元，獲40萬元交保。

竹檢檢察官日前偵結，認定顏找人頭詐領犯行明確，依利用職務機會詐取財物、偽造文書罪嫌將顏及姪子提起公訴，姪媳則依偽造文書罪嫌起訴。顏目前爭取連任，法界認為，若經審理有罪定讞，儘管選上仍會面臨解職。

(中時 )