總產值1.4兆 陸衛星產業今年持續發燒

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旺報

大陸衛星產業發展迅速，包括與衛星導航技術直接相關的晶片、器件、演算法、軟體、導航資料、終端設備等在內的產業核心產值已達902億元（人民幣，下同），業內預計今年產業增速仍有望保持20%以上，產業總產值也可望突破3000億元（約合新台幣1兆3971萬元）大關。

北斗衛星導航產品檢測認證聯盟日前舉辦「北斗衛星導航產品認證試點工作推進會」，正式啟動對包括晶片、終端產品、資訊系統、運營服務在內的北斗衛星導航產品和服務的認證試點工作。

聯盟指出，大陸衛星導航產業發展良好，《2018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》就指出，北斗衛星導航系統正式開通5年來，已廣泛應用於交通、海事、電力、民政、氣象、漁業、測繪市政管網等十幾個行業領域，各類大陸國產北斗終端產品推廣應用已累計超過4000萬台/套，包括智慧手機在內的採用北斗相容晶片的終端產品社會使用者總量接近5億台/套。2017年大陸衛星導航與位置服務產業總體產值已達到2550億元，較2016年增長20.4%。預估今年可望突破3000億元。

目前大陸衛星導航與位置服務領域企業事業單位約有14000家，截至今年1月，衛星導航及北斗應用相關上市公司總數已達到58家，從業人員超過50萬人。中國衛星導航定位應用管理中心等機構資料顯示，大陸衛星導航設備行銷總規模相較於全球市場，占比逐年提高，已接近15%。

北斗星通導航技術公司董事長周儒欣表示，目前北斗系統的建設速度非常快，到2020年將建成覆蓋全球的衛星導航系統，屆時「GPS有的功能北斗全有，GPS沒有的短報功能北斗也有」，將使北斗系統具有強大的國際競爭力。

(旺報 )

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