世足》梅西：願用巴薩冠軍換世足金盃

2018年05月28日 21:33 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）本季又帶領巴塞隆納贏得西甲聯賽、西班牙國王盃「雙冠王」，生涯共與巴薩贏得32冠，但他更在乎的還是今年夏天的俄羅斯世足賽，甚至表示如果可以的話，願用自己在巴薩的冠軍換取世足冠軍。

「贏得世界盃不論對我個人來說是個巨大的挑戰，阿根廷隊和整個國家也都有同樣的夢想。能在世界盃代表整個國家出賽，是很棒的責任。」梅西說：「我願意用一座巴薩的冠軍去交換一座國家隊的冠軍。當我想要再次替自己的俱樂部贏得冠軍時，我也想在國家隊做到。」

梅西說，他知道世足冠軍有多麼特別，代表阿根廷奪冠跟其他事情都不一樣，是種獨一無二的榮耀。

然而4年前在巴西拿到亞軍的阿根廷，這次甚至不能稱為奪冠大熱門。他們到資格賽的最後一輪，才靠梅西對厄瓜多上演帽子戲法，驚險搶下世足門票。在3月的國際友誼賽，他們甚至以1比6慘敗給西班牙。

「我們的分組抽籤很硬，冰島證明他們能跟任何人對抗，克羅埃西亞有非常棒的中場，而面對奈及利亞永遠不好踢，」梅西說：「但我非常相信這個團隊，我們運作順暢，球員有能力也有經驗，只是比較慢熱而已。只是此刻我不能說我們是最棒的，巴西、西班牙、德國才是大熱門。」

其實梅西13歲就加入巴薩，如果當年他轉籍代表西班牙出賽，也許已經贏得世足冠軍。但梅西強調，他從來沒考慮過這件事情。

「當我16歲的時候，U17教練半開玩笑的建議我代表西班牙，當時法布雷加斯（Cesc Fabregas，前西班牙國腳）還是我的隊友。」梅西說：「但我心中從來沒有任何的懷疑，如果能與阿根廷奪得冠軍，那會是非常獨特的事。」

(中時電子報)