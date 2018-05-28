連續4年舉辦！竹林中學密室逃脫 訓練核心能力

2018年05月28日 21:37 中時 葉書宏

密室逃脫遊戲玩家最推崇的雖然是實境參與，但一群國中玩家卻被題目設計深深吸引，在挑戰解題的成就中，享受腦汁噴發的快感。新北市私立竹林中學連續4年針對國一、國二學生辦理密室逃脫競賽，同學們為之瘋狂，每年吸引近三百位同學組隊報名，新奇有趣的謎題設計讓這項競賽變成年度熱門活動。

竹林中學教師團隊為激發學生學習動機，訓練閱讀理解、邏輯推理等核心能力，由數學科教師發起，從104年開始辦理密室逃脫闖關活動，近年來陸續加入自然科及國文科進行跨領域合作。闖關遊戲的題目完全由竹林教師團隊自行設計，老師們以學生所具備的各科基本能力為指標，題目中融合不同科目的元素，像是將化學元素週期表與國文文字學的「六書」結合進行解謎，也有涵蓋數學、物理的反射概念與新詩中透露的方向作為解碼暗語，還有從詩歌俚語中推測日月的數字做為獲得金鑰的密碼。

國文科連雅婷老師表示，題目設計不只以紙本呈現，也提供學生解題工具箱，所運用的素材全都取自生活當中隨手可得的小物件，像是鏡子、尺，甚至還有回收物，這與學校推動、貫徹的環保教育也有密切關係。

數學科王傳泓老師則指出，從答題的正確率來看，同學們在數理方面的能力表現是比較優異的，但基礎仍建立在閱讀理解能力上。王老師進一步表示，以密室逃脫為教學活動設計的學校並不多，竹林連續辦理四年，並已成為慣例，主要還是這項活動相當受到同學歡迎，而老師們在設計的過程中所做的腦力激盪也促進彼此成長，更提升了出題品質，可說是師生都受益。

獲得全校冠軍的小組組長梁同學說，這項活動中，成員們依據自己能力及組員特質，在七嘴八舌中互相激發想法，也將統整的重任交給她，讓她懂了團隊合作的意義；而大家果然各司其職，像有人就會相當注意遊戲規則的設定，她開玩笑地說：多虧這位同學的把關，避免隊友搞錯方向或違反規則造成失敗，所以每個成員的貢獻都不容輕忽。

梁同學說，在外面參加密室逃脫是要花錢的，學校辦這項活動讓他們盡情的玩，雖然沒有實境布置，但題目相當有趣，尤其在有限時間成功解題時的成就感，讓大家當場都會不禁尖叫起來，實在很過癮。

竹林中學校長顏麗珠表示，竹林致力於課程及教學活動的開發，也盡力突破客觀條件限制，老師們在題目設計上展現高度專業，對於促進專業成長、激發學生學習動機甚至檢視學習成果，都相當具有指標意義。

(中時 )