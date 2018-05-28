連任壓力大？林智堅自爆尋求中央奧援 政院：全力支持

2018年05月28日 22:11 中時 張理國

年底選舉在即，綠營執政縣市掀起搶錢大戰，繼台中市長林佳龍指示各局處持續爭取中央補助、落實執行率；新竹市長林志堅也在臉書主動爆料，他有向中央各項發展預算，行政院也發出新聞稿，強調林智堅提出了多項對於新竹市未來發展具有前瞻性的規畫，未來行政院也將全力支持。

民進黨執政不如預期，綠營執政縣市長要爭取連任備感壓力，新竹市長林智堅上周五拜會行政院長賴清德，爭取多項地方建設，今天林智堅主動在臉書上表示，他代表新竹向中央爭取的建設，包括尋求協助台大醫院新竹分院湳雅院區擴院計畫的土地取得，全力讓台大醫院湳雅院區根留竹市；「新竹市總圖書館大樓」、「香山運動中心」、「新竹文創館活化改建」以及「國際展演中心」的建設經費；另外還有實中附小新建校舍與增班的計畫，最後還有攸關產業發展的「竹科Ｘ」計畫，期望在用地與產業政策上可以相互配合。

林智堅今年爭取連任，對上的是4年前的對手許明財，外界評估，今年藍營大團結，加上綠營中央執政不力，讓林智堅也無法掉以輕心。林智堅主動爆料爭取中央支持，也顯示連任壓力不小。

對於林智堅尋求奧援，政院新聞稿指出，這次林智堅來訪，提出了多項對於新竹市未來發展具有前瞻性的規畫，對新竹市非常重要，也可以看出林市長對於市政的用心，未來行政院也將全力支持。

(中時 )