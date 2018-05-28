與美俄比拚 陸快馬加鞭發展下一代核武

中國高超音速武器東風-ZF可攜帶核彈頭。（央視截圖）

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中時電子報

儘管專家警告，衝突的風險與日俱增，但北京仍加速與美俄的新型核武競賽。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，北京正積極發展下一代核武，負責研發核武的中國工程物理研究院，也就是俗稱的九院稱，他們一個月平均進行5次測試，以模擬核爆。

近年來，中國的核武模擬測試次數，已超越每個月測試平均不到一次的美國。據北京今年稍早公佈的中國工程物理研究院報告顯示，從2014年9月到去年12月，中國約進行了200次實驗，以模擬核爆。

相較之下，據勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）統計，美國在2012與2017年間，只進行了50次這類測試，也就是一年大約10次。

五角大廈官員曾說，美國要敵人相信，它可能真的會動用下一代武器，如更小，更智慧的戰略彈頭，以摧毀特定目標，限制破壞規模。

但中國軍事專家李杰說，動用小彈頭，就會導致使用較大的彈頭。他同時指出，儘管北京很可能不會真的部署核武，但還是有必要研發。「要是其他國家對我們動用核武，我們就得報復，這或許就是為什麼要研發新武器的原因。」

近3年來，中國核科學家進行的核模擬測試，要比美國科學家15年所進行的測試還多。在四川省綿陽深入山區的隧道裡，設有中國主要的核設計基地，因為這些實驗，每星期都能聽到超過一次震耳欲聾的爆炸聲。

(中時電子報)

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