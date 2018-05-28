大手牽小手　潮州家庭福利服務中心志工訓練好好玩

潮州區家庭福利服務中心日前辦理「107年度志工大會暨教育訓練」，共有志工及親子約140名參加，場面溫馨熱鬧。（謝佳潾翻攝）

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潮州區家庭福利服務中心日前辦理「107年度志工大會暨教育訓練」，共有志工及親子約140名參加，場面溫馨熱鬧。（謝佳潾翻攝）
潮州區家庭福利服務中心日前辦理「107年度志工大會暨教育訓練」，共有志工及親子約140名參加，場面溫馨熱鬧。（謝佳潾翻攝）

屏東占地最大、設施最完善的潮州區家庭福利服務中心，日前舉辦「107年度志工大會暨教育訓練」，盼藉此增進志工凝聚力及知能，而課程規畫主要是讓志工在親子童話館操作帶領「親子創意摺紙趣」及「親子繪本說故事」活動，現場有志工、親子約140名人參加，場面溫馨熱鬧。

潮州中心督導陳麗娟表示，自縣長潘孟安上任以來，為提供民眾在地和及時性服務，積極設立7區家庭福利服務中心，提供居民友善福利措施，而潮州中心在前年9月遷移至潮州社福園區後，擴大服務，致力社區經營及個案服務，定期由社工策劃並結合志工辦理親子等活動，公私協力共創家庭和諧。

她說，日前的志工實習課程，便邀來義高中老師顏漢平及中心志工陳昭吟示範「親子創意摺紙趣」及「親子繪本說故事」活動操作，現場不僅有志工、還有百名親子熱心參與，因此，全場除志工專注學習外，社區親子也玩得不亦樂乎，歡笑聲不斷。

她說，潮州社福園區可說是大潮州居民的後花園，不僅生態環境良好，還非常適合居民休閒育樂，中心更於今年7月至12月底，每月辦理親子活動及巿集，誠摯歡迎民眾共襄盛舉，相關訊息請搜尋「屏東縣政府社會處」網站、臉書「潮州區家庭福利服務中心」，或電洽(08)7891694。

(中時 )

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