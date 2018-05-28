《死侍2》全球狂吸146億 蟬聯台灣雙周票房冠軍

2018年05月28日 22:48 中時 潘鈺楨

《死侍2》全球票房再度發威，上映邁入第二周全球已狂吸金4.87億美元（約146億元新台幣），台灣至昨日（5/27）已衝上新台幣2.35億元，預估強佔全台周末超過五成以上的總票房營收（約53%），蟬聯全台雙周票房冠軍。

值得一提的是台灣的票房表現在全亞洲排名僅次於南韓及印度兩大主力市場，是亞洲第3；既使上映即將進入第3周，話題依舊不斷，一手打造超人氣漫威超級英雄系列鉅作《星際異攻隊》導演兼編劇的詹姆斯岡恩（James Gunn），昨日看完《死侍2》後在個人推特上大力讚賞，並期望「死侍」能與《星際異攻隊》來個跨界合作。讓人更興奮的消息不僅如此，《死侍2》新成員角色「機堡」，「機堡」的女兒霍普桑瑪斯（Hope Summers），將會是串起「復仇者聯盟對戰X戰警」（AVENGERS VS. X-MEN）故事線的關鍵人物！

「霍普桑瑪斯」在漫威漫畫中又被稱為「變種人彌賽亞」（Mutant Messiah），她是在緋紅女巫幾乎滅絕變種人後首位誕生的變種人寶寶，她不僅擁有超強大的Omega等級超能力，更有辦法承襲最令人懼怕的「鳳凰之力」，在漫威宇宙裡有著不容忽視的強大角色，而且更是後來將把「復仇者聯盟」及「X戰警」兩大陣營的故事線匯集在一起的關鍵人物，目前所擁有兩大英雄系列陣營的電影公司並沒有任何關於「復仇者聯盟對戰X戰警」開拍大銀幕作品的計畫，但隨著霍普的角色登場讓影迷燃起這個作品翻拍的一線希望。《死侍2》全球熱映中。

(中時 )