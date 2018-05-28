5種俄國未量產的尖端武器

2018年05月28日 22:55 中時電子報 江飛宇

冷戰時期，美國與蘇聯號稱「世界兩極」，可見蘇聯的軍事實力與研發創意也是相當強勁，有些研發階段的軍品屬於實驗性質，最後因種種原因沒能量產，但是從現在眼光來看，許多想法仍然是相當前衛的。俄羅斯衛星網特別挑出5種蘇聯未能進入量產的尖端武器。

「金魚潛艦」661型「箭毒木」(Anchar)高速核動力潛艦，北約稱為P級潛艦(Papa class)，問世於1969年12月31日，全長106.9公尺，總排水量7000噸，可以搭載10枚巡航導彈和12枚魚雷。它最超凡的性能是它的航速，曾創造了44.7節(82.8公里/小時)的驚人紀錄，至今為此它仍是世界最快的潛艦，美國數量最多的洛杉磯級最多到30節(60公里/小時)。

然而P型潛艦只造出一艘，因為它全船體都由鈦合金製成的，雖然給了它又輕又結實的船體，但是也使它極度常昂貴(這就是「金魚潛艦」綽號的由來）。除此之外，由於設計時就以高速為目標，沒有考慮靜音效果，它非常嘈雜，違背了潛艦的天然優勢。

P型潛艦經過20年的服役後退役，雖然它沒有其他姐妹艦，但是一些設計想法和動力系統的經驗，成為往後在建造其他核動力潛艇時的基礎。

既不是飛機也不是船的裡海怪物，最終沒有真正部署。(圖/網路)

裡海怪物

裡海怪物很難被分類是船還是飛機，因為它是一種應用「地面效應」原理的特殊載具，所謂地面效應是指在離地面幾公尺的空氣密度較高，可以用比較小的動力在這個高度飛行，海鷗、信天翁之所以有那麼長的翅膀就是應用地面效應。

裡海怪物是地面效應載具中的大巨人，它的全長74公尺，最寬44公尺，能以驚人的297節（550公里/小時 ）在水面飛行。前蘇聯希望它能夠成為航母殺手，給它安裝了6枚P-270超音速反艦飛彈(北約稱為SS-N-22日炙式)，這種重型超音速反艦飛彈光是一枚就能癱瘓航空母艦，蘇聯認為由於它在水面上滑行，所以大多數雷達系統在都很難檢測到它。

不幸的是，它與「金魚」是同樣的命運，只造出一艘。1987年，當第一艘裡海怪物成軍，研發單位已經因為籌資困難而被迫放棄了該項目。

前掠翼的Su-47，具有極佳的機動性能。(圖/蘇愷)

Su-47金鵰戰機

俄羅斯第5代戰機Su-57才定名不久(先前都叫它T-50實驗機)，然而在20年前，大家曾經猜測Su-47金鵰戰機(北約稱為酒桶Firkin)會是俄羅斯的主力戰機。Su-47具有獨特的前掠機翼，賦予其極高的敏捷性和機動性，還有更短的起飛和著陸距離。據說它的動性能極為傑出，不會比小型戰機來的遜色。

不過前掠機飛機在機翼根部的應力特別大，需要引用更多昂貴的材料才能保持強度，而且它很難設計成匿蹤效果，俄羅斯軍方在經過幾經評估後，關閉了它的量產計畫。但是許多研發時期的想法有被保留下來，應用在Su-57的研製上，因此俄星網稱Su-47為「Su-57之父」。

黑鷹戰車

「工程640」(Object 640)的黑鷹戰車，是蘇聯鄂木斯克設計局在完成T-80主戰車後，提出的下一代開發計畫，因此研發團隊多為T-80的人馬。為了增加生存性，黑鷹戰車的砲塔更為低矮，另外它也計畫火力更強大的130公釐主砲。但是它大多數的設計概念都與T-80相同，缺乏創新也就不受到官方喜愛，俄羅斯官方選擇T-72的後續者T-90為下一代戰車。

不過黑鷹戰車的防護力、火力、無人砲塔等核心思想，被用俄國最先進的T-14 阿瑪塔戰車牌Armata)中。

因為MiG-105的機首有個特別的角度，因此取名叫俄羅斯拖鞋。(圖/網路)

俄羅斯拖鞋

MiG-105因為外型而被暱稱為俄羅斯拖鞋（Russian slipper），它是蘇聯時期的軌道太空飛行器，也可以稱為「迷你太空梭」。它的開發目的是為了與美國的X-20軌道轟炸機相對抗，X-20計畫可以說是1957年版本的X-37B，不過由於美國將主要精力放到登陸月球，所以X-20計畫到1963年就結束了。

蘇聯其實並不清楚美國X-20計畫目的，不過在蘇聯看到美國似乎在開發有翼太空船，因此1976年推出MiG-105計畫。MiG-105並不是用火箭發射，而是掛在飛機背上，到半空中再點燃自身的液體燃料火箭發射到太空。

與後來的蘇聯暴風雪號太空梭一樣，MiG-105也因為財政困難而無以為繼，最終只留下一台試飛過一點的原型機。

(中時電子報)