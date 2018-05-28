馬蓋先跟大叔同居？ 23歲年齡差基情沒在藏

2018年05月28日 22:51 中時 潘鈺楨

《馬蓋先》第二季即將播出。（AXN提供）

從《雷神索爾》的索爾與洛基，到最近超夯的《死侍2》，死侍嘴砲狂撩機堡，都有濃濃基情味。在最新火紅影集《馬蓋先》中，《X戰警》小鮮肉變種人「法官」 搭配《CSI犯罪現場》硬漢大叔調查員，23歲的年齡差，完全不影響兩位在片場放閃賣萌，飾演硬漢大叔傑克的喬治科爾曼伊茲甚至在一次專訪之中透露：「我們同居了！」

《馬蓋先》（MacGyver）首集播出時在台灣開出 0.38 的超高收視率，並在全台掀起一陣熱潮，AXN 頻道將於6月5日起每周二晚間9點播出第二季全新集數，由《X戰警》好萊塢性感小鮮肉盧卡斯提爾（Lucas Till）主演，儘管與搭檔《CSI犯罪現場》硬漢大叔喬治科爾曼伊茲（George Coleman Eads）有年齡差，不過他們可不是檯面上感情好，私下訪談也是基情四射，喬治提到他盡量避免使用替身全是因為盧卡斯：「我們拍攝時都豁出去了！盧卡斯在演X戰警的動作戲都是親自上陣，我以前很少接觸動作戲，但我想既然他都不用替身，那我也不用！」拳腳戲中被揍、流血、受傷簡直兵家常事，喬治說他在拍攝期間身上的瘀青從沒少過，硬要加起來的話前前後後至少有4、50個瘀青以上。

雖然喬治很樂於親上火線，但談到是不是也有興趣學學馬蓋先獨特的燒腦式辦案，他秒回：「當我跟他被困在密室裡時，盧卡斯正在腦力激盪，思考怎樣把我們兩個弄出去時，我就直接坐在地板，無聊到差點睡著。這我一點興趣也沒有，交給他就好了！」兩人的好感情在片場完全藏不住，在拍攝期間，他們倆還同住一個屋簷下，上班見面放閃、回家還要見面，有時候關係太緊密，兩人也會自嘲說：「我們該是時候離婚了！」 好奇最新一代最腐CP如何互動，鎖定《馬蓋先》第二季，全新集數將於6月5日起每周二晚間九點於AXN頻道強勢回歸。

(中時 )