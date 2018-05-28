「酷男五人組」回歸 面臨史上最大膽挑戰

酷男五人組將面臨節目史上最大膽的挑戰。（Netflix提供）

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犀利、毒舌同時善解人意的「酷男五人組」，隨《酷男的異想世界》（Queer Eye）全新第二季6月15日Netflix全球首播閃亮回歸！這幾位品味大使將在全新一季中面臨節目史上最大膽的挑戰，用盡巧思為八位英雄量身打造鼓舞人心的轉變；無論再怎麼可怕的時尚災難，全新的酷男組合從沒在怕的！

《酷男的異想世界》（Queer Eye）影集翻拍自 2003 年榮獲艾美獎肯定的實境影集《Queer Eye For The Straight Guy》，15年後，這部高人氣作品再次於Netflix與全球觀眾見面。《酷男的異想世界》以五位酷男主持人為首：廚師專業的安東尼波洛斯基（Antoni Porowski）、具設計美感的室內設計師鮑比伯克（Bobby Berk）、文化專家卡拉莫布朗（Karamo Brown）、造型師強納森范奈斯（Jonathan Van Ness）、以及時尚達人譚法蘭斯（Tan France）。

在最新一季中，酷男五人組回到美國南方喬治亞州的心臟地帶，這裡有來自各種背景和信仰的社群，而酷男們在與他們建立關係的過程中，往往也受到文化和價值觀的衝擊，但仍能以最單純的心以及信念，手作完美的異國料理，例如夏威夷生魚片丼飯！

《Queer Eye For The Straight Guy》創作者戴維柯林斯（David Collins）在本季中擔任執行製作，與知名演員邁克爾威廉斯（Michael Williams）及製作人羅伯艾瑞克（Rob Eric）共同監製本影集。大衛艾倫伯格（Davide Eilenberg）、亞當薛爾（Adan Sher）、珍妮弗蓮恩（Jennifer Lane）、以及喬丹娜霍克曼（Jordana Hochman）等製作人並與獨立電視台（ITV Entertainment）聯合執行製作。

(中時 )

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