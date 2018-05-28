讓蕾哈娜獻處女秀 美國時尚教父擅長用非裔優勢

2018年05月28日 23:34 中時 潘鈺楨

安德烈（左）積極讓時尚結合影視、音樂等領域，成功邀蕾哈娜跨刀拍攝專題。（海鵬提供）

「美國時尚教父」安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）在時尚界人脈強大，不僅曾邀請妮可基嫚、珍妮佛勞倫斯等奧斯卡影后為《VOGUE》拍攝封面，更說服當紅流行天后蕾哈娜，將其時尚封面處女秀獻給《VOGUE》。有趣的是，安德烈不僅在時尚界呼風喚雨，他還搖身綜藝咖、擔任美國實境秀《超級名模生死鬥》評審，去年他更開辦專屬的時尚電台秀，獻聲向聽眾傳達時尚理念，妙語如珠加上名人爭相受邀，果然大受歡迎。最誇張的是，某俄國時尚雜誌為此甚至曾開出3000萬台幣的超高年薪，只為挖角他到莫斯科。

安德烈在擔任《VOGUE》總編輯30年間，不僅曾助許多名模、設計師大放異彩，長袖善舞的他，更積極催促時尚跨出領域，成功與影視界、音樂界結合，他不僅找來莎拉潔西卡帕克、克絲汀鄧斯特等好萊塢巨星拍攝專題，更成功邀請到葛妮絲派特洛、妮可基嫚、芮妮齊薇格、珍妮佛勞倫斯等4位奧斯卡影后，陸續為《VOGUE》拍攝封面，除讓雜誌一時洛陽紙貴，更開創出全新的親和形象與話題。更絕的是，安德烈還善用自己的非裔優勢，說服「黑眼豆豆」團長威爾、葛萊美得主吹牛老爹來拍時尚照，更讓當紅的流行天后蕾哈娜跨界演出，將其時尚封面處女秀獻給了《VOGUE》，震撼全球時尚界，也為時尚界注入前所未有的活力。

在時尚界坐擁極高地位的安德烈，其實出生美國南方小鎮，從小卻對時尚情有獨鍾。他因讀到《VOGUE》後眼界大開，從此開啟他對時尚的認識，還特地跑到巴黎攻讀學位。有趣的是，當時時尚界黑人鮮見，安德烈卻能以其獨特的時尚品味，成功打破時尚界的膚色限制，不僅獲得「時尚教母」黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland）極度賞識，也成為時尚大師聖羅蘭（Yves St. Laurent）時裝秀上首位獲邀的黑人，自此大獲國際矚目，更如願加入《VOGUE》，成為「時尚惡魔」安娜溫圖最倚重的總編輯，連好萊塢拍攝《穿著PRADA的惡魔》時，都不忘將他的角色編入劇本，並安排史丹利圖奇(Stanley Tucci)來飾演。

安德烈獲邀擔任美國最熱門實境秀〈超級名模生死鬥〉評審，更於去年開辦自己的電台節目。有趣的是，讓《VOGUE》更上層樓的安德烈，也曾被俄國時尚雜誌《Numero》相中，破天荒開出年薪100萬美金（約3000萬台幣）、高薪挖角他進軍莫斯科，足見他在時尚界的影響力。此外，他還獲邀擔任美國最熱門的真人實境秀《超級名模生死鬥》評審，更有專屬電台節目，不斷傳達著他對時尚的看法，以及他英雄不怕出身低的成功人生。而首度揭秘安德烈傳奇人生的電影《時尚教父的福音》，周末剛在美國上映，片中展示了他在時尚界的輝煌成就與強大人脈，包括《夜行動物》導演湯姆福特、前LV總監馬克賈伯，以及《VOGUE》總編安娜溫圖等都現身說法，毫無保留分享他們對這位「時尚教父」的欽佩及讚美。電影將於6月1日在台上映。

(中時 )