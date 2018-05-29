律師說法》4子女不聞問 遺產我只留給續絃妻 可以嗎？

2018年05月29日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／聯晟法律事務所、編輯／

桃園崔姓老翁6年前娶陸籍妻子後，與4名子女鮮少往來，重病時唯有續絃妻子對他不離不棄，崔翁過世後子女奪產登記，但他早已立好遺囑，要將房子和存款留給妻子，老翁子女主張遺囑無效，桃園地院判後媽勝訴。

●法律評析

遺囑有自書、公證、密封、代筆、口授等五種形式（相關規定請參酌民法第1190條以下條文），而其製作方式法條有嚴格的明文規範，若有要件欠缺的情形將可能致使遺囑不發生法律上的效力。

本案中，老先生C在遺囑製作的過程中，神志清楚、情緒穩定，並由老先生C親自陳述其所欲擬定之遺囑內容，並由律師依C的意思撰寫遺囑草稿內容，完成後再向老先生C一一確認，C確認沒有問題後再由律師重新謄寫到正式的遺囑上，謄寫完成的遺囑也要逐一念給老先生C確認，最後由老先生C本人自行簽名確認，二名見證人則應全程在場觀看參與遺囑製作的過程。

老先生C所作之遺囑其要件符合代筆遺囑，且內容和製作過程均係在合於遺囑人之自由意志下所完成，遺囑人C顯然是能暸解自己所為之法律行為，並依循法定要件完成遺囑之製作。

又依C所作之遺囑將全部遺產留給其續弦的妻子，惟按民法第1144條及第1223條之規定為保障未獲遺贈的法定繼承人，仍應自C的遺產中保留一定比例的遺產（即特留分）給其餘未獲分配之子女。

遺囑的製作，本有其法律上明定應備要件，始得發生遺囑的效力，既然已有就自己的財產預作規劃的打算，則建議遺囑人徵詢過專業建議來完成遺囑訂立的程序，以確保遺囑後續執行的效力，才不會徒留遺憾。

(中時電子報)