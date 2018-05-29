2018年05月29日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

《時來運轉》眉角 – 林博泰：足球「串關」密技公開！買200元 獎金46.5萬

台灣運彩今年提供足球「半場/全場」及「正確進球數」2種新玩法，其中足球「半場/全場」賠率可高達20～30倍，跟原有的「勝分差」及「正確比數」都是屬於以小博大的玩法，而「正確進球數」則是讓原本喜歡「總進球數」玩法的投注者可以再細部投注更精準的「正確進球數」，獲取更高的賠率，這2種新玩法投注時如果再加上「串關」，賠率連續相乘的結果，獎金就會高達千倍、萬倍！

串關玩法解說。(台灣運彩提供)

台中潭子的投注站3月18日有位消費者選了4場足球比賽進行「串關」投注，其中3場買「半場/全場」，1場買「正確進球數」，共投注200元串4關，分別是「湘南比馬Vs.FC東京 和/主」賠率4.0倍、「仙台維加塔Vs.清水心跳 主/和」賠率13.0倍、「柏雷索爾Vs.大阪飛腳 客/和」賠率14.0倍、「大阪櫻花Vs.神戶勝利船 2球」賠率3.2倍，比賽結果(上半場/全場)依序為「0：0/0：1」(和/主)、「0：1/1：1」(主/和)、「2：1/2：2」(客/和)、「0：1/0：2」(2球)，4場結果完全命中，串4關中獎，賠率連續相乘的結果讓他抱回46.5萬元獎金(200元X4.0倍X13.0倍X14.0倍X3.2倍＝465,920元)，羨煞不少人。

200元抱回46.5萬獎金投注內容。(台灣運彩提供)

「串關」是可以把賠率相乘獎金變大的一種投注方法，如果再搭配投注在高賠率的玩法時，一旦中獎，獎金就會很可觀，非常適合喜歡以小博大的消費者，希望大家也能跟這位眼光精準的彩迷一樣，買高賠率「串關」過盤抱回大獎。

(中時電子報)