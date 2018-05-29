大陸不斷祭出惠台政策 外媒預測：將出現脫台者浪潮！

台生到大陸讀大學成風潮，傳建中校長徐建國遭到調查局等政府單位關切。（圖為建國中學/資料照）

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中時電子報

蔡政府執政2年多來，兩岸關係急轉直下，但台灣經濟不但沒有好轉，似乎還有惡化趨勢，不少企業以及剛畢業的年輕人選擇赴陸追求成功機會，北京當局不斷祭出惠台措施，吸引台人西進，也有不少高中生將對岸大學擺在第一志願。對此，《BBC中文網》指出，未來恐怕出現「脫台者」浪潮。

文章提及，創造「九二共識」一詞的前國家安全會議秘書長蘇起，日前轉述大陸專家學者說法表示，「民進黨政府繼續以懲罰、恫嚇的手段，讓在大陸發展的台生、台師、台商、台人『有家難歸』的話，北京方面已開始思考將這些台灣人視為國民，考慮發放中國身分證」。

陸委會副主委兼發言人邱垂正24日表示，若台人在中國大陸設籍並領用對岸護照，將依法失去台灣人民身分。據統計，從2004年至2017年，共有567人因此失去台灣人民身分。

文章指出，屬最有名的「脫台者」，就是兩岸還在敵對狀態從金門盼逃至對岸的林毅夫。林毅夫到大陸後，受到重點栽培成為經濟學家，並擔任世界銀行副行長、中共政協委員等重要職務。若是近期的為例，就是中共19大黨代表盧麗安，做為土生土長的本省人，家族祖輩還受過日本統治教育。

報導還稱，除了徹底的脫台者，還有赴陸經商、生活、求學的「半脫台者」。最近的報導就指出，台灣高中畢業生今年申請大陸大學人數暴增，一些明星學校校長為畢業生寫推薦信，還遭到教育部、調查局等單位關切，引發爭議。

文章最後強調，這些赴陸學生一開始也可能只是來求學的「半脫台者」，但時間一久，誰有說不準他們是否會回到台灣，或是哪一天，成為真正的「脫台者」。

(中時電子報)

文章來源：遊走兩岸之間的「脫台者」

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