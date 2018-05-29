炎亞綸日本泡裸湯 竟被台灣人巧遇認出

2018年05月29日 00:03 中時 許雅淳

炎亞綸跟粉絲一同打保齡球。（華研國際音樂提供）

炎亞綸與粉絲樂遊日本溫泉聖地伊東。（華研國際音樂提供）

炎亞綸日前結束新EP《最想去的地方》宣傳期，他受邀赴日本舉辦粉絲見面會，帶領400名粉絲到日本溫泉聖地伊東，進行2天1夜之旅。他透露每次到日本必去泡湯，自曝曾有次在日本泡裸湯，被同樣來自台灣的男生認出，被問：「你是不是炎亞綸？」讓當時全裸的他，相當尷尬，「我只能裝平靜，ˊ直到回神後，慶幸平時身材有練得不錯。」

他在日本首日帶粉絲去打保齡球，不料他示範開球竟然大洗溝，讓他直呼：「太丟臉，想要回家。」接下來他幫每組粉絲謀福利投球拿分時，馬上變成實戰性選手幾乎全倒，還不小心摔四腳朝天，也意外打出全倒，讓全場歡呼。

而他受到各年齡層的粉絲喜愛，粉絲中有60幾歲的師奶，近期看炎亞綸主演《後菜鳥的燦爛時代》，而成為他的戲迷，她表示本來擔心這個年紀才在喜歡明星怕被人家笑，但是太想親眼見他一面才鼓起勇氣參加活動，沒想到與年輕粉絲成為好友。

甚至日本的歌迷中還有一家5口都來參加活動兼家族旅遊，他一進粉絲的房間看到3個孩子在寫功課，他仔細一看最小的孩子居然在練習注音，還用注音寫了一封信給他，讓他相當感動，他也親手在小孩的課本上寫道「謝謝，加油。」當作回禮。

(中時 )