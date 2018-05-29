川普談妥再罰款13億美元 中興通訊付得起嗎？

2018年05月29日 01:18 中時 王嘉源

德國之聲中文網28日指出，美國總統川普上周末發推特稱對中興通訊（ZTE）的禁令取消。解除7年的禁購令，固然可以讓大陸電信設備商中興逃過一劫，從休克狀態中起死回生，然而，代價呢？川普在推文中也沒有忘記提及對中興致命性打擊：13億美元（約台幣391億元）罰金！圍繞中興一案，目前人們特別關心的是，中興是否有能力支付這筆罰款。

一天前，美國商務部長羅斯對CNBC表示，任何一項與中興最終達成的協議都將「包括繳納一筆巨額罰款，以及雇用美國政府選定的人成立合規小組並向商務部匯報」，此外，中興管理層必須換血，只有在以上條件都滿足後，美方才取消對中興的出口禁令。羅斯將於本周率團再訪北京。

4月16日晚間，美國商務部發布對中興的出口禁令，將全面禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟體和技術7年，直到2025年3月13日，並罰款3億美元。4月20日下午，中興董事長殷一民在新聞發布會上表示，美方的決定將使公司立即進入休克狀態。之後舉行的兩輪陸美貿易談判，都未能產生改變中興前途的最終結果。

另據《華爾街日報》報導，中興股票於4月17日暫停交易。中興在5月23日一份文件中給出的最新狀態顯示，該公司股票「將繼續停牌」，同時沒有給出一個具體的時間表。中興股票停牌使其目前的股東陷入困境，同時潛在投資者也無法進行交易。

德國之聲指出，中興的命運令人迷惑。川普在這個問題上的態度尤其搖擺不定。他有時表現出強硬，有時又說要幫助中興避免失去工作機會。他還暗示，與大陸國家主席習近平合作，讓中興「快速恢復業務」。美國Fox新聞報導，川普透露，習近平最近同他通電話時詢問，為讓中興復活能做些什麽，習還並提議，讓中興交罰金5億美元，此外更換管理層和監督機構。川普將罰金提高到15億美元。後來的談判將罰金定在13億美元。

川普接受Fox這家他最信賴的媒體採訪時說：「我在中興問題上的做法說明對待中國和中國公司，一旦它們犯下過失，我會毫不手軟。」他繼續對Fox新聞說，「中興，我能夠關掉它，而歐巴馬卻沒有懲罰中興。我卻把它關了。」

德國之聲說，最後川普做出不關中興、而是讓它吐血的決定。13億美元的罰金意味著什麽？據新浪財經網，中興去年的凈利潤為45.68億人民幣，約7.1億美元，13億美元的罰金差不多是該企業兩年的純利潤。而去年，中興已同意為其在美國的違法行為繳納12億美元罰款，其中近9億美元已經轉帳，3億獲得暫緩交納的權利。這麽短的時間內拿出25億美元的資金，再加上今年4月以來因無法購置晶片和其它電子元件造成公司停擺帶來的損失，中興能夠挺過資金這一關嗎？

直到目前，中興集團還沒有對美國的解決方案作公開表態。長江商學院會計學教授薛雲奎日前撰文認為，中興雖然賺錢，但盈利並不高。把中興過去10年的稅前利潤全部加起來，總額合計為262.2億人民幣，約41億美元。過去10年裏，公司利潤的全部均源自於退稅、政府補貼和投資減持收益。

與關閉公司相比，罰款，即便被罰再大的數額，也算是兩害相較取其輕的一種選擇，更何況，中興根本無法選擇，只有接受。上海對外經貿大學談判學院教授江清雲對德國之聲表示，目前情況下，中興無法找到更好的答案。接下來就看怎樣同美國再次和解，這回主要是談付款方式。「中興應該分期付款，或者貸款解決這個問題。」他說，「也許能同解除高管職務、擔保承諾措施一道，同美方制定出一個一攬子安排。」

(中時 )