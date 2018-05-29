李佳薇新造型「拋開悲情的我」原因是...

2018年05月29日 01:20 中時 許雅淳

李佳薇將發行全新專輯《相反的是》。（Hit Fm聯播網提供）

李佳薇28日出席Hit Fm聯播網6月的hito最大ㄎㄚ，她將於6月8日發行全新專輯《相反的是》，剛好6月8日也是李佳薇媽媽的生日，媽媽聽到很驚喜，表示是最棒的生日禮物，李佳薇也透露相信媽媽的生日會為她新專輯帶來好運，李佳薇媽媽還笑說：「這樣她要不要去參加李佳薇的發片記者會？」不料李佳薇竟回絕媽媽笑說：「也是不用啦！」

這次專輯呈現最真實的李佳薇，常被別人問飆高音要飆多久？李佳薇也說，這次的新歌「沒有高亢的歌」，就像她的新短髮造型一樣，清新，不走悲情路線，李佳薇說「拋開悲情的我」，會讓歌迷感受她在耳邊輕輕的訴說，大家都已經認識李佳薇是誰，不一樣的歌，同樣也可以用她的歌療癒歌迷，對她來說，這是一個階段的成長。

上次第一波發稿的同一天，恰巧遇到華納大中華區總裁陳澤杉（杉哥），日前請辭總裁職位的新聞，李佳薇表示剛好那一天去馬來西亞，隔一天早上才看到新聞，當下很「shock」，但對她自己來說，「該做的事情還是要做」，她的本分是唱歌，就是做好自己的本分，要說沒影響嗎？其實多多少少會影響她，但很多事情不是表面那樣，她不清楚實際情況是什麼，但就是做好自己的事情。她從出道到現在都是在華納，杉哥對她來說當然是很重要的人，連結很深，但「凡事都會有一個自然安排」，她不知道影響多深，沒有多想什麼，但目前新專輯的宣傳都照常進行。

(中時 )