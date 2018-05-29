陸又掀「天價普洱茶」! 茶商摻假＋貼假標立漲10倍

2018年05月29日 01:41 中時電子報 何宜玲

大陸雲南生產的普洱茶相當受到喜愛品茗的文人雅士歡迎，但是在普洱茶陸續上市的時節，市場上卻出現不少假冒和哄抬價格的亂象，日前央視財經頻道就曾經推出節目，向消費者深入介紹如何識茶、購茶才不會受騙上當。

最近，又有其他媒體相繼爆料，不肖經銷商將茶餅的外包裝更換成「古樹茶」以後，再進行販售。讓普洱茶的身價立刻飆漲10倍，坐地起價。還有茶商利用濫竽充數、以次充好的手法，稀釋原有的茶葉品質，只買進100公斤的古樹茶，卻賣出2000公斤的量，賺了20倍的價格。

普洱茶產品交易博覽會在雲南省普洱市開幕，民眾在茶博會上交易各種產品。(圖/ 新華社)

雲南省普洱市舉辦的第15屆中國普洱茶節，傳統普洱茶製作工藝亮相，蒸茶工人展現手藝，吸引民眾圍觀。(圖/中新社)

根據《中國證券報》報導，普洱茶因為具有飲用、收藏和藝術價值，在茶圈，早在十幾年前就興起一股「炒普洱茶熱」，大約2006年開始，開始有人將普洱茶作為一種投資理財的工具，當時流行一句話，叫做「存錢不如存普洱茶」，還吸引很多投資人把它當成一種時下火熱的金融產品。

普洱茶大約從2000年左右開始發展起來，2007年達到高峰，2014年左右市場又進入深度調整期，之後普洱茶從默默無名到聲名大噪，進入了爆發式的成長。每年的消費需求逐步攀高，去年產量15.7萬噸，今年又增加到17.2萬噸。可見消費者對它的喜愛，有增無減。

但是，隨著普洱茶知名度越來越高，有些商家為了追求高利潤，將小樹茶摻入古樹茶，混淆消費者耳目，摻假銷售，賺取更多金錢。或是，茶商自茶農手上採購100公斤的古樹茶，轉手加工以後，就能賣出2000公斤的量，價格立刻成長了20倍之多，手法相當惡劣。

這種過度炒作的宣傳和銷售，對於普洱茶行業來說傷害很大，可能會導致市場畸形的發展，造成釜底抽薪的可怕衝擊！

除了依靠有關單位對市場進行整頓和規範以外，消費者如果喜愛普洱茶的話也可以加強補充相關知識，以免購買時被不肖商人欺騙，買到品質不佳的茶，花了冤枉錢，還傷了身體。

(中時電子報)