陸又掀「天價普洱茶」! 茶商摻假＋貼假標立漲10倍

第12屆中國雲南普洱茶國際博覽交易會，在昆明國際會展中心開幕。(圖/中新社)

友善列印
中時電子報

大陸雲南生產的普洱茶相當受到喜愛品茗的文人雅士歡迎，但是在普洱茶陸續上市的時節，市場上卻出現不少假冒和哄抬價格的亂象，日前央視財經頻道就曾經推出節目，向消費者深入介紹如何識茶、購茶才不會受騙上當。

不報復改買實惠！土考慮以俄Su-57取代美F-35

史上首次！首爾扮裝皇后遊行 社會包容度大增

最近，又有其他媒體相繼爆料，不肖經銷商將茶餅的外包裝更換成「古樹茶」以後，再進行販售。讓普洱茶的身價立刻飆漲10倍，坐地起價。還有茶商利用濫竽充數、以次充好的手法，稀釋原有的茶葉品質，只買進100公斤的古樹茶，卻賣出2000公斤的量，賺了20倍的價格。

普洱茶產品交易博覽會在雲南省普洱市開幕，民眾在茶博會上交易各種產品。(圖/ 新華社)

雲南省普洱市舉辦的第15屆中國普洱茶節，傳統普洱茶製作工藝亮相，蒸茶工人展現手藝，吸引民眾圍觀。(圖/中新社)

根據《中國證券報》報導，普洱茶因為具有飲用、收藏和藝術價值，在茶圈，早在十幾年前就興起一股「炒普洱茶熱」，大約2006年開始，開始有人將普洱茶作為一種投資理財的工具，當時流行一句話，叫做「存錢不如存普洱茶」，還吸引很多投資人把它當成一種時下火熱的金融產品。

普洱茶大約從2000年左右開始發展起來，2007年達到高峰，2014年左右市場又進入深度調整期，之後普洱茶從默默無名到聲名大噪，進入了爆發式的成長。每年的消費需求逐步攀高，去年產量15.7萬噸，今年又增加到17.2萬噸。可見消費者對它的喜愛，有增無減。

但是，隨著普洱茶知名度越來越高，有些商家為了追求高利潤，將小樹茶摻入古樹茶，混淆消費者耳目，摻假銷售，賺取更多金錢。或是，茶商自茶農手上採購100公斤的古樹茶，轉手加工以後，就能賣出2000公斤的量，價格立刻成長了20倍之多，手法相當惡劣。

這種過度炒作的宣傳和銷售，對於普洱茶行業來說傷害很大，可能會導致市場畸形的發展，造成釜底抽薪的可怕衝擊！

除了依靠有關單位對市場進行整頓和規範以外，消費者如果喜愛普洱茶的話也可以加強補充相關知識，以免購買時被不肖商人欺騙，買到品質不佳的茶，花了冤枉錢，還傷了身體。

(中時電子報)

總產值1.4兆 陸衛星產業今年持續…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。