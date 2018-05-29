「300萬鐵桿綠也轉向」 小英執政2年為何眾叛親離？

2018年05月29日 02:00 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文全面執政才2年光景，連過去最堅定的鐵桿綠也轉向，為何小英會搞到眾叛親離？由於年輕的天然獨看不到未來，加上大陸磁吸效應，選擇出走；而過去力挺民進黨的基督教長老教會，也為同婚議題選擇改挺國民黨。如今支持台獨的比例，從蔡上台的51％，已掉到38％，將近300萬人選擇背對民進黨。

草根影響力新視野點出，過去被認為天然獨的年輕人，為什麼會背對政府？在國家政治認同上，他們雖非鐵板一塊，但板塊移動的速度也太超乎想像了。2年前蔡就職演說，曾說要為年輕人打造一個更好的國家，逐步調整政治、經濟、社會對年輕人不友善的部分。如今在國際舞台上，台灣被邊緣化，國內則長期低薪，看不到未來，很多年輕人選擇出走。

拔管事件的傷害，加上大陸惠台31項措施的頒布，對台灣的高中生產生不可擋的磁吸效應，讓這些年輕人終究選擇離開民進黨，改去擁抱過去陌生、甚至敵對的共產黨。

還有過去堅定力挺民進黨的基督教長老教會，為同婚議題選擇轉向。高雄基督教豐收教會蔡宗勳牧師就表示，自己過去是深綠，現在他將發動高雄300間教會的牧師支持國民黨韓國瑜，一起捍衛一夫一妻的婚姻價值與下一代教育。

草根影響力新視野在yahoo政事觀察站撰文指出，小英不只讓深綠支持著失望，政府大砍軍公教年金、農田水利會改官派資產充公、非核家園致空汙加劇等，更讓中間選民紛紛離她而去。

(中時電子報)