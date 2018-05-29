警消加薪拼三讀 網批：警消不要一天不到50元的侮辱

2018年05月29日 02:14 中時電子報 高德順

內政部研議多時的「警察人員人事條例」俸表修正案，在立法院今 (29日)本會期最後一次院會前夕，竟臨時換劇本拼三讀。依據新版本，基層警消人員每月所得增加1370元。民進黨團總召柯建銘臉書發文，6月15日警察節，調薪案是送給基層警消「最溫暖」的警察節禮物。網友批評，警消人員真的要的不是這種一天不到50元的侮辱！選舉到了，又開始政策買票！

政院拍板為全國逾6萬基層警消加薪，今力拼通過民進黨立委段宜康版本，將基層警消人員最高年功俸額提高一級，由現行的500元調升至525元，除了現職人員每月所得可增加1370元，每年約增加1萬9千多元外，退休後的所得每月也會增加約1600元，每年約增加1萬9千多元。同時也支持上星期五朝野協商所提出的修正動議，將警政三階年功俸自525元提高為550元。政院發言人徐國勇說，行政院長賴清德希望可以趕快通過，幫基層警員加薪。

針對調薪幅度，網友直言，警消是最危險的工作，即使是這金額的3倍，都還覺得還太少。網友批評，這種加薪也敢提出來！警消人員真的要的不是這種一天不到50元的侮辱，要的是保障與全新的設備，不要選舉到了，就搞這些沒有意義的事情。網友也提醒有了年金改革退休軍公教抗議的前車之鑑，現職警消別太高興，因為有一天也會退休，那時你就知道，民進黨專門欺負退休人。

(中時電子報)