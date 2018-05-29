留聲機大獎四度加持 帕弗哈斯四重奏首度訪台

2018年05月29日 05:38 中時 趙靜瑜

德國奧斯威辛集中營指定為世界遺產明年就屆滿40年，當年超過110萬人死於該集中營，捷克作曲家帕弗哈斯也在名單之列。2002年，四位來自布拉格的音樂家組成了帕弗哈斯四重奏，以作曲家為名演奏，發揚他的音樂，至今已經拿到四座《留聲機》大獎。這個來自捷克的四重奏團下月將首度來台，演奏他們最拿手的史麥塔納、德弗札克等人經典作品。

帕弗哈斯四重奏第一小提琴雅茹柯娃表示，以德弗札克與史麥塔納為例，我們的母語都是捷克語，「生活在同一個城市，這是我們演奏他們室內樂作品的優勢。」

雅茹柯娃說，捷克在19世紀興起一股弦樂四重奏的熱潮，「那時整個國家都在極力爭取文化認同，弦樂四重團都在捷克各個愛國沙龍中扮演非常重要的角色。我們在這個歷史悠久的室內樂傳統中成長，有自己的聲音，加上老師教導我們的，始終要帶著熱情面對作品，我想這就是帕弗哈斯四重奏受到肯定的特色之一。」

帕弗哈斯四重奏取名自捷克的作曲家帕弗哈斯，他是猶太血統的捷克作曲家，也是作曲家楊納傑克的學生。帕弗哈斯在被納粹逮捕，關在特雷津集中營的期間，依然繼續作曲，直到最後被送到奥斯威辛集中營，關進毒氣室被處死。他在集中營創作的曲子，至今還有八首流傳在世，三首精彩的弦樂四重奏，正是由帕弗哈斯四重奏發揚光大。

2012年，克里夫蘭室內樂協會舉辦悼念歐洲猶太人遭受納粹大屠殺的紀念音樂會，邀請帕弗哈斯四重奏演出帕弗哈斯的室內樂作品，用樂音超越世間紛亂與仇恨。

帕弗哈斯四重奏曾於2007、2014、2015年獲得《留聲機》「年度室內樂錄音」得主，2011年拿到《留聲機》「年度唱片得主」。《克里夫蘭公論報》更說，「下次如果有人問我要怎麼接觸古典音樂，我會直接找他來聽帕弗哈斯四重奏的演出。」

音樂會將於6月11日在台北國家音樂廳，6月12日在台中歌劇院中劇院。

(中時 )