97歲人間國寶王清霜傳承漆藝！新書展現蒔繪美

2018年05月29日 06:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化藝術傳承人才是重要關鍵！文化部文化資產局今(107)年度特別出版第一本漆工藝蒔繪技法專書─《蒔繪‧王清霜》，就是要向近百歲的人間國寶漆藝大師王清霜表達崇高的敬意。王清霜大師，自十六歲起投入漆藝，97歲仍持續創作，持續八十年的淬鍊與永不放棄的堅持，於2010年成為國家登錄重要傳統工藝的第1位人間國寶，同時又在2014年榮獲第三屆國家文化資產保存獎，以表彰王清霜大師的特殊成就。

文資局施國隆局長表示，文化部鄭麗君部長上任後積極推動文化治理生態體系讓文化可以傳承進入生活。文資局對於重要傳統工藝、重要傳統表演藝術等無形文化資產，持續推動人間國寶傳習計畫與傳統技藝的保存記錄，讓文化資產的價值與當代重新連結得以永續發展。文化部從2010年(民國99年)起依文資法登錄重要傳統工藝保存者(俗稱人間國寶)。

截至目前為止，文化部登錄重要傳統工藝類的人間國寶有12位，王清霜大師就是2010年國家登錄重要傳統工藝的第1位人間國寶。文資局特別將王清霜大師這兩年指導其傳人與藝生記錄漆工藝難度最高的《蒔繪》技法，編輯出版《蒔繪‧王清霜》一書，以保存記錄王清霜大師精彩的生命故事與蒔繪技法經典作品。

王清霜大師的藝術成就有目共睹，而他對於教學傳承也懷抱高度熱情，技不藏私，傳子也傳賢，除了歷年來協助公部門的研習課程外，也參加文資局推動人間國寶的漆工藝傳習計畫，3位傳習藝生經過4年傳習並通過嚴格考試，獲得結業證書。王清霜大師的2位公子王賢民、王賢志藝師，也榮獲南投縣政府登錄為傳統漆工藝保存者，接續對外授課、創作與推廣，其孫子王峻偉的作品也獲選為總統4月份出訪非洲史瓦濟蘭的贈禮，就這樣代代相傳，使傳統漆工藝生生不息，更是另一項典範。

王清霜大師是台灣第一位赴日本習藝，並將漆工藝技藝帶回台灣的藝師，且為本土漆器產業發展的重要推手，幾乎與台灣百年的漆藝發展與文化畫上等號，是一位兼具教學、製作與產業經營經驗不可多得的人才，直到近70歲才回歸鍾愛的創作。王清霜大師將台灣的人文風土民情收入漆畫當中，20多年來創作百餘件作品，運用多年厚積精湛細膩的蒔繪技法與美術素養，堆疊出藝術高度與人生厚度，為台灣漆藝展現豐富的面貌。

本次新書發表會，現場也展示五件珍貴且罕見的漆藝作品，包含王清霜大師的代表作《玉山》、最新作品《桐林瑞梅》，其子王賢民藝師作品《舞》、其子王賢志藝師作品《高冠展翠》、其孫王峻偉藝師作品《鳳凰花》。其中，歷經費時數年完成的《玉山》，兼具傳統與創新藝術品味，細膩而寫實的「高蒔繪」技法，更是卓越出色的藝術呈現。此外，也由王賢志藝師現場示範傳統蒔繪技法，展現傳統漆工藝特色之美。邀請大家閱讀《蒔繪‧王清霜》，一同認識台灣漆工藝溫潤美好的綺麗世界。

(中時電子報)