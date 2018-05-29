梅雨遲、不下雨！這群24小時待命「增雨工程師」為台抗旱

2018年05月29日 06:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

五月全台飆高溫，就連到近六月初都還沒看到梅雨訊號！全台氣候異常已漸漸成常態！水情不佳時，大家期盼著天降甘霖。於此同時，更有著一群默默抓緊分秒、不分畫夜等待鋒面，執行地面人工增雨作業的工程師，時而徹夜守候於壩頂，不眠不休盡一己之力，盼著能為水庫增加降雨量，期讓大家有舒適的生活環境。這群散落在各個水庫管理單位的工程師，堪稱24小時待命的抗旱無名英雄!

負責曾文水庫人工增雨作業的胡文盛工程師指出，為了等待施作人工增雨最佳時機，他與其他工程師必須在正式施作前幾個小時，就在水庫壩頂待命，但因為鋒面來的時間是不分晝夜的，所以經常是徹夜未眠、黑夜中守候精準的執行增雨作業時機，只期盼大家的努力，能帶來較多的甘霖，為水庫解渴、為人民造福。

人工增雨分為地面、空中兩種作業模式。地面人工增雨部分，由水利署評估水源集水區有進水需求或有缺水之虞，統籌發布施作時間、地點，並由各水庫管理單位包括各區水資源局、台灣自來水公司、台灣電力公司、農田水利會、臺北翡翠水庫管理局等單位，負責執行地面人工增雨作業。

水利署長賴建信表示，感謝這群默默耕耘增雨的英雄，得以在抗旱期間向老天多要一點水，增加珍貴的水資源。為降低枯水期對民眾帶來不便的影響，水利署仍續密切與中央氣象局及國防部空軍單位聯繫，一有可能的增雨時機，迅速進行人工增雨作業，盼紓緩旱象。

(中時電子報)