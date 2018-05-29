5月29日三大報頭版要聞

2018年05月29日 07:09 中時電子報 綜合報導

@中國時報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在5月21日獲國民黨提名後，人氣逆勢上揚，緊追在民進黨高雄市長參選人陳其邁之後，根據旺旺中時媒體集團民調顯示，如果明天就是投票日，陳其邁獲得39.5％支持度，韓國瑜則有33.1％，陳、韓差距僅6.4個百分點，顯示國民黨在年底高雄選戰仍有一搏機會。

又見分屍案。28歲男子朱峻穎疑不滿27歲黃姓女友提分手，憤而持榔頭及開山刀殺害黃女，還凶殘地把女友分屍，分裝於7個塑膠袋掩埋在板橋國光路住處社區花圃，事後逃到桃園汽車旅館藏匿，朱男自知難逃，28日凌晨畏罪上吊身亡，用衛生紙寫著遺書「鑄下大錯、以命賠命」；黃父認屍時見愛女肢體破碎，幾近崩潰昏厥。

根據《美麗島電子報》5月最新國政民調顯示，蔡英文總統的施政滿意度已跌至23.5％，信任度只剩28.7％，雙雙創下就職以來的歷史新低，在20至29歲的年輕族群也出現雪崩現象。閣揆賴清德的施政滿意度則驟降至34.1％，不滿意度則是44.7％。

柯綠正式分手，在北市府擔任官員的民進黨籍人士因立場尷尬，掀起出走潮，而柯文哲的得力助手副市長陳景峻也兩度求去，不過，綠營昨宣布「放人」解套，陳景峻即以「我選擇留下，讓白綠合作繼續」為題，感性告白，盼續擔任白綠橋梁，為台灣的美好未來努力。

@旺報

一個月內遭遇兩國斷交後，陸委會日前祭出嚴審大陸人士來台做為反制，在此之際，江蘇省委常委、南京市委書記張敬華率團訪台，是蔡政府上任兩年來，訪台層級極高的大陸現任官員，一行將在台灣約一周，將拜會新北市長朱立倫，也會到金門踩點，為今年年底的兩岸企業家峰會先行探路。

碩博陸生放榜！今年錄取1325名，比去年增加124名，值得注意的是其中有547人是本來就在台灣讀大學部的陸生，等於有41.2%是在台拿到學士學位後繼續升讀碩士；陸生聯招會說，明年學士班畢業陸生比今年還多，碩士班報名人數可望繼續增加。問題是，馬政府時代來台的陸生，明年是最後一屆，蔡政府吃馬政府老本也只剩明年一年了。

我國安團隊28日赴立法院備詢，針對陸委會要嚴審大陸人士來台，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，只針對大陸官方團嚴審，至於一般陸客團、商務與學術文化等交流並未有改變。

非洲布吉納法索與我國斷交，外交部長吳釗燮28日在立法院報告和答詢時指責「都是中國的錯」。針對大陸外交部長王毅指稱，希望9月在北京舉辦中非論壇，能夠拍出「中非全家福照片」，外界點名史瓦帝尼可能是下一個斷交國家，吳釗燮表示，史國大使近期非常明白告知我方，「他們非常不屑王毅的說法」，再三保證史國邦誼穩固。

@工商時報

國巨集團4家公司下周二（6月5日）同步召開股東會，市場推估，最快將在6月底至7月初啟動除息行情，軋空行情未演先轟動。國巨及華新科股價昨（28）日再創新高，包括禾伸堂、奇力新、美磊等共計17檔泛被動元件概念股直奔漲停板，族群氣勢紅不讓。

鴻海子公司工業富聯（FII）大陸掛牌後，據證交所及櫃買中心揭露，至少還有16家上市櫃公司的大陸子公司正在申請或規劃申請至大陸掛牌上市，但櫃買董事長陳永誠昨（28）日表示，大陸對申請上市企業是否重複掛牌有較高審視（Concern），台灣母公司與大陸子公司間業務是否能切割清楚「會有一定難度」。

國發會昨（28）日發布4月景氣報告，景氣亮出連續第3個月綠燈，惟領先指標卻連續第5個月下滑，經濟發展處處長吳明蕙表示：「這代表我國景氣現階段續呈溫和擴張，只是動能不夠強，並非悲觀的訊號。」

本周首個工作日，用電量再度刷新歷史5月紀錄，昨（28）日最高用電量突破3,600萬瓩大關是歷年5月首見，且備轉容量率3.59％創下今年次低，只要一台中型機組故障，供電就立即亮紅燈。

(中時電子報)