白綠若繼續對決 網分析不只林佳龍 連「他」都有危機

白綠若持續對決，將有可能影響到現任桃園市長鄭文燦的選情。（范揚光攝）

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中時電子報
/整理報導

民進黨和現任市長柯文哲分道揚鑣，民進黨確定推派現任立委姚文智參選，北市「三腳督」已然形成，也可說柯P所代表的「白色力量」和「綠色」徹底分手，有網友分析，如果再這樣僵持下去，不僅影響台中市長林佳龍選情，尤其林佳龍現在已和國民黨台中市長候選人盧秀燕打平或是小幅落後，再放任下去，更將影響外界認為很穩的桃園市長鄭文燦選情。

網友於批踢踢表示，現在大家對鄭文燦印象還好，因為柯P和鄭文燦並沒有開戰的現象，而鄭文燦也很技巧性的不介入柯P和民進黨的恩怨中，因為一旦鄭文燦介入，後果會很慘。且今年的選情情勢已然和2014年的選舉大不同，總統蔡英文執政不利，軍公教改革得罪一堆人，內閣聲望持續走低，局勢根本是逆風的狀態，鄭文燦真的在桃園領先這麼多？如果選戰後期，柯Ｐ要大搞「焦土戰」時，直接把砲火對向鄭文燦，那就相當危險了。另外網友也表示，目前民進黨選情新北市基本上是沒救的，彰化縣長魏明谷也可以說再見了，宜蘭跟嘉義市兩地方都已經掉了，如果民進黨要繼續開戰下去，這把火勢將會燒到鄭文燦的。

底下也有網友留言，「他莫名其妙的贏，也將莫名其妙的輸」、「現在桃園變成跟台南一樣，真的很好笑」、「新潮流很想拉柯下來，但又怕外溢到桃園」、「民進黨只要台中市輸彰化縣也一定輸」、「台中老實說真的激戰，各家民調都沒差距很大」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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