台大校園潑酸情殺案 被害人出院復健 凶嫌不起訴

2018年05月29日 07:48 中時 陳志賢

發生於去年10月間，震驚全國的台大校園潑酸情殺案，台北地檢署經過半年調查，認定凶嫌張姓男子，因感情問題，持硫酸和水果刀對台灣大學謝姓男研究生潑酸追砍，造成謝男及駱姓同學和女保全3人受傷，涉嫌殺人未遂等罪，由於凶嫌張男已自刎身亡，日前已將張男不起訴處分。

至於傷勢嚴重的被害人謝男，經台大醫院數月治療後，現已出院返家休養，目前一方面積極復健，同時也重拾課業，但由於謝男因此事身心嚴重受創，犯保協會特別商請一位親人曾在八仙樂園塵爆案受傷的社工人員，對謝進行心理輔導，希望以被害人家屬「過來人」身分及同理心，積極協助謝早日走出情殺案陰霾。

檢警調查，謝男與台科大研究所畢業的張姓男子認識2年多，去年初張因面臨畢業壓力，擔憂謝另結新歡，張情緒不穩，曾對謝施暴，並一度自殘，去年9月16日，張弄傷謝脖子送醫，通報北市家暴中心後，2人漸行漸遠。

去年10月19日晚間10時許，張自文山區租屋處把2瓶硫酸、1把水果刀跟1支電擊棒放進背包，前往台大研一宿舍，等謝回來談判。

張在宿舍外徘徊1個小時後，看見謝與駱姓同學走到女生宿舍的傳達室拿信，即尾隨謝進入宿舍，謝向值日的谷姓女保全表示張是校外人士，請張離開，但張硬拉謝談判遭拒，雙方發生口角，期間駱試圖打圓場但無效，谷也請張離開遭拒。

不料，張突拿出硫酸直接朝謝潑灑，拿另1 瓶潑自己，谷、駱見狀想阻止，也被波及，張再拿水果刀砍謝，謝逃出大門，張一路追殺揮砍謝6刀。謝不支蹲跪在地，張則癱坐地上朝頸部猛畫4刀死亡。

事後，檢方訊問駱、谷2名被害人，並等到謝傷勢穩定後，2度赴台大醫院就訊謝，以釐清張行凶過程。據了解，謝提及張當天行凶過程，情緒仍顯激動。

雖然凶嫌張男已經死亡，但警方仍依殺人未遂罪嫌將張函送北檢偵辦，檢方根據相關證人、被害人的供述、案發現場及凶刀等跡證，以及法醫研究所的鑑驗報告，確認張男死因並還原案情經過後，本月以凶嫌張男已死亡為由，依法對張男作出不起訴處分。

(中時 )