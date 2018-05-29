民進黨佈一半的局？游梓翔曝外界拱馬選2020三關鍵

2018年05月29日 07:56 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九卸任後人氣急速回升，外界拱他選2020總統的聲浪再起。對此，世新大學新聞傳播學院院長游梓翔指出，馬原本的致命缺點已被民進黨執政表現排除，原本的優點也給外界重新檢視評價的機會。他說馬若復出，除了國民黨內超級巨星沒出現外，還要感謝蔡英文執政對照以及民進黨提名策略讓年過70歲的蘇貞昌再度選新北市的貢獻，「等於是民進黨佈了一半的局」。

馬英九由黑翻紅，資深媒體人唐湘龍曾分析三大原因，包括馬英九本來就沒犯什麼嚴重政治錯誤。二、台灣卸任總統不過三枚。李登輝老了，陳水扁關了，就算現在保外就醫，行動總不自由。只剩馬英九，天天像一隻快樂的小鳥。三、感謝蔡英文。唐曾說，當執政者真相畢露，「只見舊人笑，不見新人哭」的反潮就出現了。

游梓翔接受中評社訪問時指出，外界會拱馬英九2020大選復出，原因包括國民黨上次在縣市長選舉慘敗，馬英九有很大的責任，但蔡英文上台後有了一個對照組，讓民眾重新評估馬執政。此外，游說原本政治選舉有老人回鍋的問題，民進黨這次在新北市長提名年過70的蘇貞昌，加上馬與相同年紀層的政治人物相較，身體也比較健康。該因素也成為外界拱馬參選原因。

另外，游說另一個關鍵原因還有2020年以前，國民黨內幾個主要競爭者裡，沒有超強的人出現，馬的綜合條件還是名列前茅，而且馬現在支持度的曲線又不斷向上，「所以大家會認為年底縣市選舉，馬會是最重要的輔選角色，如果年底選贏，大家會把所有因素全部加總，希望馬復出2020」。

(中時電子報)