又見綠色恐怖！藍委許明財爆 南寮漁民被情治單位問話

新竹南寮漁港。(資料照片，吳恭銘攝)

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中時電子報
/綜合報導

台大校長遴選會委員日前傳出被台北地檢署約談，遴委們坦言，大家都很恐懼。這樣的「綠色恐怖」竟然也發生在靠海討生活的漁民身上，有藍委爆料，漁民出海捕魚回來，除了會被清查魚貨，還有漁民被情治單位找去問話，確認是否「直通」大陸。

中評網報導，新竹南寮漁港漁民最近反應，出海捕魚回來會被清查魚貨，若是清一色單一魚種，懷疑是「海上交易」，還有漁民被情治單位找去問話，漁船衛星定位航線是否「直通」大陸，最重可能以違反《兩岸關係條例》法辦，國民黨新竹市長參選人許明財砲轟，這又是綠色恐怖。

據了解，新竹南寮漁港直航到大陸的最近距離僅86海里，是與中國大陸貿易往來的第一站，前新竹市長許明財曾爭取成立直航港，不過他上次選舉連任失利。由於地利之便，新竹漁民從南寮出海捕魚，在台灣海峽容易遇到大陸鐵殼船，昔日台灣漁民海上抓的漁貨，大陸直接收購，或是台灣漁民直接買大陸漁貨，民進黨上台後，兩岸關係生變，雙方壁壘分明，海巡署強力維持海上秩序，海上交易大幅減少。

許明財陣營表示，台灣沿海漁源枯竭，捕魚本來就辛苦，現在漁船進港被清查漁貨，清一色漁貨就視為買來的魚，或者認定不可能抓這麼多，情治單位甚至調閱資料，看漁船的衛星定位航線是否直通大陸？甚至部分幾年前老案子又被翻出來清查，質疑又是綠色恐怖。

(中時電子報)

文章來源：新竹漁民遭情治單位問話　許明財轟綠色恐怖

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