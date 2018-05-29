柯P刻意和民進黨分手？游淑慧三點解析其中奧秘

2018年05月29日 08:27 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨和現任台北市長柯文哲分手，並推派現任立委姚文智出戰，外界認為「白綠」已然分手。不過，前郝龍斌前市長辦公室主任、內湖南港區市議員參選人游淑慧認為，北市「三腳督」局勢是柯Ｐ「刻意導向的結果，不是無可奈何之舉」，並列舉三點分析柯Ｐ為何要如此做。

游淑慧於臉書分析，從去年到現在，柯文哲手中的民調都顯示三件事：

1、由於總統蔡英文執政不利，現在連行政院長賴清德也被拖累，如果柯Ｐ繼續和民進黨合作，柯Ｐ就要承受「支持柯文哲就是支持蔡英文」的巨大包袱。柯Ｐ當然要跟民進黨分手，但是不能由他提分手，會被外認為忘恩負義。因此，柯Ｐ藉由吵鬧「被分手」，又可加深其「受害者」的形象。

2、柯Ｐ在喊「兩岸一家親」後，還是得到民進黨支持者一定比例的認同。因此就算分手，柯Ｐ還是能拿到部分民進黨選票，說不定他連泛藍和中間的選票都能爭取，何樂而不為？

3，這兩年來，民進黨年輕支持者的「政治認同」轉向，且年輕世代非常支持柯Ｐ。因此柯綠分手後，在年輕選票上，絕對是民進黨被唾棄。

游淑慧指出「天下大亂、混水才能摸魚」！柯文哲是「功利主義者」，看到民進黨現在的「衰勢」，當然要為自己「打江山」。反倒是民進黨希望再復合，所以才提了姚文智，但正是因為民進黨提了「弱姚」，現在柯Ｐ的笑容多燦爛！

(中時電子報)