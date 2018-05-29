凸顯非核家園供電走鋼索 節電達人呼籲為健康開冷氣

省電達人黃其君指出，因為蔡政府錯誤的非核家園政策，今年從元旦至今只有7天是供電充裕。(圖/擷取自臺電官網）

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中時電子報

今天是臺電實施夏季電價前的倒數第三天，但備轉容量率卻低到僅有2.81%。全國第一位認購綠電的省電達人黃其君在臉書發文指出，107年從元旦至今，「只有6天『供電充裕』」。而據《經濟日報》報導，經濟部長沈榮津表示「月底前不會限電，因為目前來說，電力是夠的，只是備轉容量比較低，機組調度確實有困難。」

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黃其君表示，「共體時艱無法達到友善環境，是對錯誤能源政策的一種溺愛」他呼籲民眾為了身體健康著想，開必要的冷氣，讓代表限電準備的「黑燈」亮起，以行動向政府要求「全面性的檢討能源政策，而非不負責任的以「口水」發展再生能源發電量與不斷推出短時間內做不到的節能程度

以下為黃其君臉書原文

「天氣熱人民應享有合理吹冷氣的自由 拒絕響應政府能管法第19條限電措施 中選會還我低碳核能公民投票選擇權」

我節能，但拒絕響應政府能管法第19條限電措施（蔡政府硬拗為能管法第8條）， 我相信台積電和台達電 等等節能績優廠商也都拒絕響應！

「共體時艱無法達到友善環境，是對錯誤能源政策的一種溺愛」，個人認為在備轉容量瀕危時將「限電警戒紅燈」反而需要由眾人由省電微調整至享有正常吹冷氣的自由，以達到「限電準備黑燈」。因此建議大家，在備轉容量低於90萬瓩當天中午為健康著想開必要的冷氣，對錯誤政策當頭棒喝。

今年迄今五個多月來，僅2月10日和春節共6天供電充裕，其他時間包含假日都處於供電吃緊或供電警戒之中， 可以分析出來為了夏天高供電需求將非常多的歲修機組硬是安排在非夏月， 等於是全年供應電力都在走鋼索。

夏天備轉容量長期匱乏，高污染、高碳排的化石燃料只能盡力的燒，實質上，6年來電力排放係數未隨著再生能源迅速發展而降低！碳排、暖化、氣候變遷衝擊也會接踵而至。

德國藉由跨國電網有法國等歐盟在其需要時供應其電力，還有高容量閒置燃氣燃煤等備轉電力不虞匱乏，但是碳排量9年來居高不下，梅克爾承認減碳失敗！台灣不但低碳能源政策未落實，還「東施效顰」學習德國高裝置容量再生能源卻沒有足夠的低碳備轉電力是對的嗎？

再生能源僅能靠天公作美， 去年藉由破壞生態棲地增加大量再生能源裝置容量，但受氣候影響，整年的發電量卻相較前1年短少 3.5億度，與天較勁後並沒有實現人定勝天。

我還是鼓勵民眾在平常努力節電、減碳，但「在備轉容量低於90萬瓩」請參照部分廢核公民團體「天氣熱吹冷氣，天經地義」的說法，以行動向政府要求「全面性的檢討能源政策，而不是不負責任的以口水發展再生能源發電量與不斷推出短時間內做不到的節能程度。

《能源管理法》第8條

經中央主管機關指定之既有能源用戶所使用之照明、動力、電熱、空調、冷凍冷藏或其他使用能源之設備，其能源之使用及效率，應符合中央主管機關所定節約能源之規定。

前項能源用戶之指定、使用能源設備之種類、節約能源及能源使用效率之規定，由中央主管機關公告之。

第19條

中央主管機關於能源供應不足時，得訂定能源管制、限制及配售辦法，報請行政院核定施行之。

(中時電子報)

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