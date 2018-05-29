17直播主遭殺害 堂姊《爆料公社》怒罵：想一拳打爆他

2018年05月29日 08:42 中時電子報 張達智

昨（28日）晚間，台北市發生情殺案，26歲邱女遭27歲廖姓男友用水果刀狠砍4刀喪命。死者邱女曾為直播社群平台17直播主，粉絲數有16000人。邱女傳出不幸消息後，一名自稱其堂姐的網友在臉書社團《爆料公社》大罵廖男是「爛咖」、「王X蛋」，「真的想ㄧ拳打爆廖XX」。

慘遭殺害的邱姓女子從事服務業，面容姣好，曾在17經營直播，但開播次數不多，應屬閒暇兼職。她與廖姓凶嫌認識至少2年，疑似為了分手的感情問題起口角，竟慘遭廖嫌持水果刀砍殺4刀致死。廖嫌昨晚有喝酒，並拒絕夜間偵訊，等今（29）日上午律師到場陪同才接受偵訊。

一名自稱是邱女堂姐的網友，在《爆料公社》貼文：

「今晚發生兇殺命案，就是我的寶貝堂妹！這位廖男本來就有暴力傾向，分手後，堂妹就ㄧ直在躲避廖姓男子，今晚剛好是新來的保全，所以沒被告知他是危險人物就放他進去！但之前其中有位保全還被廖男不知是被收買還怎樣，保全都會跟廖男報備堂妹行蹤、有誰進出入！也是爛咖ㄧ枚！

廖男就是個王八蛋，之前死賴我妹家不走，家當都放在垃圾袋還不要臉賴在我妹家，重點還叫過外送妹到我妹家幹那擋事！這種人可以判他死刑嗎？

我到現在還是無法平復心情，今天都還跟我堂妹line，聊下個月出國玩的事！晚上堂妹就離開了⋯

堂妹是個心地善良又可愛的古怪美少女！這麼年輕就枉死離開⋯我真的想一拳打爆廖XX！！！」

(中時電子報)