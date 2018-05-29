用愛守護鄰！中市西屯區達成「一里一守護」

台中市西屯區達成「一里一守護」目標，這群默默付出的在地英雄，成為社會安全守護網的基礎。（盧金足攝）

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台中市西屯區共有39里，由熱心的里長、鄰長及志工組成「愛鄰守護隊」建立社會基層安全網絡，593名志工守護3229名高齡長者及中低收戶入、獨居老人、單親家庭、邊緣戶等弱勢民眾，今年全區39里響應愛鄰守護計畫，達成「一里一守護」的目標。

西屯區長何國裕表示，2017年17個里率先成立愛鄰守護隊，試行一年運作良好，主動即時關懷里內高齡及弱勢民眾，也將珍貴的訪視經驗與新成立的里隊交流與分享，共同實現及發揚愛鄰守護精神，2018年擴大辦理至其他22里，西屯區39里全面推動關懷弱勢。

民政局說，台中市推動創立愛鄰守護隊，目前組成以里長、鄰長為主，未來將強化人力、專業訓練，可以成為社會安全守護網的基礎。

何國裕強調，愛鄰守護隊以里為單位、鄰為基礎，經由愛鄰守護志工定期關懷訪視弱勢民眾，即時轉介醫療或社福機構；2018年更結合長照服務，訪視族群範圍擴大至西屯區70歲以上長者，發掘社區中長照需求人口，協助長照服務轉介或其他社會扶助事項，打造高齡友善社區環境。

市長林佳龍推動台中市愛鄰守護計畫，自2015年在南區試辦至今，共籌組600多里隊愛鄰守護隊，招募里長、鄰長及志工7000多人，守護3萬多名獨居老人、經濟弱勢長輩、兒少扶助家庭、近貧戶邊緣戶等弱勢族群，2017年透過志工到府訪視近16萬次，讓市府社福、醫療、環境整理等服務更加到宅、到位。

(中時 )

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