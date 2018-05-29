8旬婦偽膜性腸炎 孫子捐糞救嬤

2018年05月29日 09:26 中時 林欣儀

糞便也能救人！中風長期臥床的85歲施姓婦人因反覆泌尿道感染，近年來多次進出養護中心及醫院，更因抗生素治療引發「偽膜性腸炎」，導致她出現腹瀉、發燒等症狀，為幫助施婦維持腸道平衡，醫療團隊使用其孫子的糞便純化後，將好菌移植進施婦腸道，成效良好。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源指出，施婦因臥床多年、抵抗力差且感染嚴重，經藥物治療效果不好，眼看她因感染幾乎虛脫，決定採行「以菌治菌」的治療方式，經糞便篩檢選出合適的施婦孫子，並將其糞便純化後，再以內視鏡方式移植。

經植入孫子糞便內的好菌，施婦腹瀉、腹脹情況隔日即緩解，經一周追蹤確認病情趨於穩定並可出院。

江承源解釋，人體腸道正常情況應好壞菌平衡，但患者接受抗生素治療時可能將所有細菌都殲滅，若其中抗藥性強的「困難梭狀桿菌」沒被殺死，就可能引發感染，因施婦身體狀況較弱，才使用腸道維生物移植的方式幫她建立起好菌、恢復腸道平衡。

至於糞便的選擇更需謹慎，江承源強調，捐贈糞便者應身體健康、無傳染性疾病，採集糞便後更要以生理食鹽水淬取過濾，並藉由大腸鏡或胃鏡輔助、將糞便灌入腸道，目前雖有研究發現糞便對治療失智、糖尿病及肥胖等疾病也有成效，但因民眾對此治療仍有疑慮，國內醫界也尚未將其納入常規治療。

(中時 )