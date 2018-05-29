8旬婦偽膜性腸炎 孫子捐糞救嬤

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源解釋將糞便移植進患者腸道的原理。（林欣儀攝）

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糞便也能救人！中風長期臥床的85歲施姓婦人因反覆泌尿道感染，近年來多次進出養護中心及醫院，更因抗生素治療引發「偽膜性腸炎」，導致她出現腹瀉、發燒等症狀，為幫助施婦維持腸道平衡，醫療團隊使用其孫子的糞便純化後，將好菌移植進施婦腸道，成效良好。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源指出，施婦因臥床多年、抵抗力差且感染嚴重，經藥物治療效果不好，眼看她因感染幾乎虛脫，決定採行「以菌治菌」的治療方式，經糞便篩檢選出合適的施婦孫子，並將其糞便純化後，再以內視鏡方式移植。

經植入孫子糞便內的好菌，施婦腹瀉、腹脹情況隔日即緩解，經一周追蹤確認病情趨於穩定並可出院。

江承源解釋，人體腸道正常情況應好壞菌平衡，但患者接受抗生素治療時可能將所有細菌都殲滅，若其中抗藥性強的「困難梭狀桿菌」沒被殺死，就可能引發感染，因施婦身體狀況較弱，才使用腸道維生物移植的方式幫她建立起好菌、恢復腸道平衡。

至於糞便的選擇更需謹慎，江承源強調，捐贈糞便者應身體健康、無傳染性疾病，採集糞便後更要以生理食鹽水淬取過濾，並藉由大腸鏡或胃鏡輔助、將糞便灌入腸道，目前雖有研究發現糞便對治療失智、糖尿病及肥胖等疾病也有成效，但因民眾對此治療仍有疑慮，國內醫界也尚未將其納入常規治療。

(中時 )

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