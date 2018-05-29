板橋分屍》滅證？朱男分屍女友隔天 父母協助清家

2018年05月29日 09:15 中時 王揚傑 、 黃鈺潔

朱男父母22日從兒子住處帶走1只大行李箱，警方認為可疑。（王揚傑翻攝）

健身教練朱姓男子殺害分屍黃姓女友案，警方推斷作案時間在21日凌晨至當日深夜之間，隔天一大早朱男的父母就從桃園大溪北上，到朱男住處協助清理住家，並將朱男載往大溪，離去時還帶著1大箱行李箱，警方一度懷疑協助滅證，已查扣行李箱和其中物品化驗，調查朱男父母有無涉案。

警方表示，朱男從21日深夜至22日凌晨將裝有屍塊的7個塑膠袋袋帶往住處社區內的花圃埋藏，22日清晨朱男父母就出現在朱男板橋住處，警方懷疑，朱男父母協助清理家務，卻未發現任何異狀，朱男是如何在短時間內將血衣、凶器和環境清理完成，這部分十分可疑。

警方已到大溪朱男父母住處，查扣被帶回的行李箱及被單、床罩、衣物等證物進行化驗，由於已被清洗，並未驗出血跡反應。

警方約詢朱男父母，聲稱僅因電話中察覺兒子情緒不穩，擔心發生意外，故專程將兒子帶回大溪就近照顧，在兒子住處並未發現異狀，對案件毫無所悉，當天兒子回到大溪並未久留即離去，隨後便失去聯繫。

警方至朱男住處採證時，發現環境異常異常整潔，甚至衛浴間還特別香，洗手台的排水管也遭更換，甚至寢具、浴簾全部換新，短時間內朱男如何獨自做到，令警方起疑，將深入追查。

為釐清死者是否是遭下藥迷昏及查明致命傷，檢警今（29）日上午將進行解剖，採集檢體化驗。另警方持續調閱監視器，查明朱男完整行蹤，找尋消失的一節大腿。

(中時 )