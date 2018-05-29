若管爺出席台大畢典 網籲：證書上簽名留歷史紀錄

台大校園。（圖／本報資料照片）

友善列印
中時電子報
教育部「拔管」5個月，台大校長當選人管中閔始終無法順利上任。（圖/本報資料照片）

教育部「拔管」已快5個月，台大校長當選人管中閔始終無法順利上任，今年畢業典禮確定將由代理校長郭大維主持，引發台大學生與家長發起「管校長to be」一人一信活動，邀管中閔出席畢典致詞，管中閔可能會接受，出席畢典及致詞，教育部昨也表示，尊重台大的決定。對此，網友紛留言，要管爺參加畢典致詞，並在畢業證書上簽名，留下歷史紀錄。

教育部「拔管」已快5個月，6月即將進入畢業季，台大畢業典禮將由代理校長郭大維主持，台大學生、家長日前發動「管校長to be」一人一信活動，希望台大邀請管中閔出席畢業典禮致詞。教育部昨表示，會尊重台大的決定。

一不具名的台大教授表示，出席畢典致詞是一榮譽，管中閔是台大教授，有可能參加。但由於台大到目前為止尚未表態是否會邀請管中閔出席畢典，該教授希望學生、家長、老師持續連署，讓學校了解師生的心聲。

網友說：「管爺該為畢業同學的畢業證書簽名以誌紀念留下歷史紀錄!」還有網友7森森說，「若台大校方不邀請管中閔，就是無是無非、助紂為虐的東西」。

不過，也有網友認為應「請吳茂昆來講如何一輩子不會做錯事」、「吳茂坤說,應該邀請我才對! 」。

(中時電子報)

8旬婦偽膜性腸炎 孫子捐糞救嬤 高溫假放不放？ 勞長許銘春回應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。