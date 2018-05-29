若管爺出席台大畢典 網籲：證書上簽名留歷史紀錄

2018年05月29日 09:23 中時電子報 戴安瑋

教育部「拔管」5個月，台大校長當選人管中閔始終無法順利上任。（圖/本報資料照片）

教育部「拔管」已快5個月，台大校長當選人管中閔始終無法順利上任，今年畢業典禮確定將由代理校長郭大維主持，引發台大學生與家長發起「管校長to be」一人一信活動，邀管中閔出席畢典致詞，管中閔可能會接受，出席畢典及致詞，教育部昨也表示，尊重台大的決定。對此，網友紛留言，要管爺參加畢典致詞，並在畢業證書上簽名，留下歷史紀錄。

教育部「拔管」已快5個月，6月即將進入畢業季，台大畢業典禮將由代理校長郭大維主持，台大學生、家長日前發動「管校長to be」一人一信活動，希望台大邀請管中閔出席畢業典禮致詞。教育部昨表示，會尊重台大的決定。

一不具名的台大教授表示，出席畢典致詞是一榮譽，管中閔是台大教授，有可能參加。但由於台大到目前為止尚未表態是否會邀請管中閔出席畢典，該教授希望學生、家長、老師持續連署，讓學校了解師生的心聲。

網友說：「管爺該為畢業同學的畢業證書簽名以誌紀念留下歷史紀錄!」還有網友7森森說，「若台大校方不邀請管中閔，就是無是無非、助紂為虐的東西」。

不過，也有網友認為應「請吳茂昆來講如何一輩子不會做錯事」、「吳茂坤說,應該邀請我才對! 」。

(中時電子報)