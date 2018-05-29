段宜康再槓館長 網唏噓：學運先鋒墮落成政黨打手

立委段宜康（圖）與館長臉書互嗆，網友感嘆「學運先鋒墮落成政治打手」。（報系資料照 陳君瑋攝）

友善列印
中時電子報

民進黨立委段宜康曲棍球還沒吞，近來又跟知名網紅「館長」陳之漢槓上，在臉書隔空互嗆。網友感嘆：「小段真的老了，當年學運先鋒如今墮落成政黨打手，不勝唏噓」。

日前蔡總統豪氣捐款100萬美金(約3000萬台幣)給WHO，館長怒批政府「是在當凱子嗎？」，豈料段宜康竟在臉書PO文飆罵館長「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」。

之後段宜康又在臉書貼出油價電價統計圖表，反駁館長所說的「運動員吃土、警員消防醫護沒加給、油價電價漲不停、蔡英文卻動不動就捐100萬美、幾億幾億的做凱子」；館長再狠酸段宜康，一年領900萬，連民間疾苦都看不懂，因為立委加油可以報帳，不是自己出錢難怪不知道油價。

小段與館長的戰爭，網友一面倒力挺館長。網友ayokayok (Simon Wu)在PTT貼文表示，「小段真的老了，當年學運先鋒如今墮落成政黨打手，不勝唏噓。」

ayokayok指出，館長性豪爽，頗有忠義俠士之風，講話風格，就會被所謂知識份子打壓。「你這沒讀書的8+9，看不懂我們高知識份子的所作所為就閉嘴」，ayokayok說，這種批評「是知識份子的傲慢，而不是讀書人，讀書人需要具備德行」。

ayokayok直指「段宜康沒有德行，他表現的很優越」。還向其他支持段宜康言論的網友喊話：「如果你們支持言論自由，就應該理解民眾跟政府的不對等」、「執政黨人士公開否定民眾表達意見，是否認同這種政治人物，這才是這次事件最核心的問題，不要被鬥爭起家的政客模糊焦點」。

Ayokayok最後表示「認錯不難，怕的是不知道自己做錯」。

(中時電子報)

文章來源：PTT來源

段宜康因捐款怒嗆館長髒話 網狂酸：還真「千杯」

段宜康說95才28.4元 館長嘆：大哥~民間疾苦4字看不懂？
受邀任丁守中競選總幹事？蔣萬安… 年底選舉若贏台北丟台中 網分析…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。