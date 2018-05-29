段宜康再槓館長 網唏噓：學運先鋒墮落成政黨打手

2018年05月29日 09:32 中時電子報 張達智

民進黨立委段宜康曲棍球還沒吞，近來又跟知名網紅「館長」陳之漢槓上，在臉書隔空互嗆。網友感嘆：「小段真的老了，當年學運先鋒如今墮落成政黨打手，不勝唏噓」。

日前蔡總統豪氣捐款100萬美金(約3000萬台幣)給WHO，館長怒批政府「是在當凱子嗎？」，豈料段宜康竟在臉書PO文飆罵館長「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」。

之後段宜康又在臉書貼出油價電價統計圖表，反駁館長所說的「運動員吃土、警員消防醫護沒加給、油價電價漲不停、蔡英文卻動不動就捐100萬美、幾億幾億的做凱子」；館長再狠酸段宜康，一年領900萬，連民間疾苦都看不懂，因為立委加油可以報帳，不是自己出錢難怪不知道油價。

小段與館長的戰爭，網友一面倒力挺館長。網友ayokayok (Simon Wu)在PTT貼文表示，「小段真的老了，當年學運先鋒如今墮落成政黨打手，不勝唏噓。」

ayokayok指出，館長性豪爽，頗有忠義俠士之風，講話風格，就會被所謂知識份子打壓。「你這沒讀書的8+9，看不懂我們高知識份子的所作所為就閉嘴」，ayokayok說，這種批評「是知識份子的傲慢，而不是讀書人，讀書人需要具備德行」。

ayokayok直指「段宜康沒有德行，他表現的很優越」。還向其他支持段宜康言論的網友喊話：「如果你們支持言論自由，就應該理解民眾跟政府的不對等」、「執政黨人士公開否定民眾表達意見，是否認同這種政治人物，這才是這次事件最核心的問題，不要被鬥爭起家的政客模糊焦點」。

Ayokayok最後表示「認錯不難，怕的是不知道自己做錯」。

(中時電子報)