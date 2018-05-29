高溫用電狂飆！網笑虧：小英最新發電機即將問世

台北27日高溫飆破38℃，供電燈號由黃轉橘，用電量超乎台電的預期。（資料照片 吳家詮攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
未來三日持續高溫用電吃緊 五月衝破3500萬瓩再創新高。（中天提供）

台北前天飆38.2度高溫，台中也破122年5月新高，全台用電量因此大幅攀升，備轉容量率只剩3.59%，供電警戒從原估的黃燈轉為橘燈。台電表示，預估未來幾天用電量可能會上修，供電燈號恐下修調整。對此，網友們紛紛獻策，「蔡總統準備拿出秘密武器-口水發電機 」、「蠟燭、電筒、扇子準備好了！」、「總統府、行政院，請關冷氣」。

根據氣象局資料，今年空梅機率不低，不降雨的結果就是氣溫攀升，導致用電量大增。政府現在棄核四不用，非核家園政策面臨老天爺的無情考驗。台電指出，原本預估本周供電燈號都是黃燈，但昨天用電量爆增，且預估未來幾天用電量可能會上修，供電燈號會再下修調整。

用電量吃緊，不只台電摸著頭在燒，民眾看在眼裡也不是滋味。網友痛批「台灣被火力發電弄的跟火爐一樣」、「台灣不缺電，頂多跳電不缺電…」、「已經在限電了，今天在北市圖書館，熱得要命」、「這些環保團體主張用電零成長，要大家節電的的人，怎麼都不說話了？？？」。

有網友則為蔡政府獻策，用電量吃緊因應之道多得是。譬如，「尋找愛來發電」、「呼叫文化部長鄭麗君~~ 趕快把台電藏的電擠出來~~」、「蔡總統準備拿出秘密武器-口水發電機，只要政客和民嘴互噴口水就能發電」、「總統府、行政院，請關冷氣」、「手電筒和電池買了沒？沒買趕快買」。

(中時電子報)

台大畢典將至 家長殷盼管爺現身… 台南市實驗學校多元展能 虎山實…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。