高溫用電狂飆！網笑虧：小英最新發電機即將問世

2018年05月29日 09:34 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

未來三日持續高溫用電吃緊 五月衝破3500萬瓩再創新高。（中天提供）

台北前天飆38.2度高溫，台中也破122年5月新高，全台用電量因此大幅攀升，備轉容量率只剩3.59%，供電警戒從原估的黃燈轉為橘燈。台電表示，預估未來幾天用電量可能會上修，供電燈號恐下修調整。對此，網友們紛紛獻策，「蔡總統準備拿出秘密武器-口水發電機 」、「蠟燭、電筒、扇子準備好了！」、「總統府、行政院，請關冷氣」。

根據氣象局資料，今年空梅機率不低，不降雨的結果就是氣溫攀升，導致用電量大增。政府現在棄核四不用，非核家園政策面臨老天爺的無情考驗。台電指出，原本預估本周供電燈號都是黃燈，但昨天用電量爆增，且預估未來幾天用電量可能會上修，供電燈號會再下修調整。

用電量吃緊，不只台電摸著頭在燒，民眾看在眼裡也不是滋味。網友痛批「台灣被火力發電弄的跟火爐一樣」、「台灣不缺電，頂多跳電不缺電…」、「已經在限電了，今天在北市圖書館，熱得要命」、「這些環保團體主張用電零成長，要大家節電的的人，怎麼都不說話了？？？」。

有網友則為蔡政府獻策，用電量吃緊因應之道多得是。譬如，「尋找愛來發電」、「呼叫文化部長鄭麗君~~ 趕快把台電藏的電擠出來~~」、「蔡總統準備拿出秘密武器-口水發電機，只要政客和民嘴互噴口水就能發電」、「總統府、行政院，請關冷氣」、「手電筒和電池買了沒？沒買趕快買」。

(中時電子報)