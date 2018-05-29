年底選舉若贏台北丟台中 網分析民進黨的下場

圖為支持者揮舞民進黨黨旗。（本報系資料照片）

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中時電子報

年底9合1大選，據中天電視委託艾普羅進行的民調顯示，國民黨台中市長參選人盧秀燕以35.7％的支持度，領先現任市長林佳龍的33.0％，這是盧秀燕獲國民黨提名後民調首度超越林佳龍，可見綠營大台中選情拉警報。對此，有網友問及「如果民進黨贏北市丟台中，算贏還輸？」其中有網友分析稱「台中輸民進黨就完了」。

中天電視委託艾普羅日前針對「台中市長選情」進行民調，當民眾被問到「如果明天就是投票日，請問您會投票支持民進黨的林佳龍或國民黨的盧秀燕做市長？」林佳龍獲得的支持度為33.0％，盧秀燕為35.7％，由盧秀燕領先2.7％。儘管過去民進黨普遍較受年輕選民青睞，但若以「年齡」交叉分析，會發現在「18至29歲」的族群，林佳龍、盧秀燕的支持度分別為35.2％、35.0％，雙方僅相差0.2％。

對此，有網友在PTT問及，「如果民進黨贏北市丟台中，算贏還輸？」該網友指出，如果2018市長選舉，民進黨拿下台北市，但丟了台中市，這樣對民進黨算贏還輸？網友則回應表示「姚又比林更穩些」、「民進黨能強到拿下台北就不會丟台中」。

其中有名網友回文表示預測六都結果，包括台北柯文哲；新北侯友宜；桃園鄭文燦；台中盧秀燕；台南黃偉哲；高雄陳其邁。對此，網友則回應表示「台北台中較懸疑」、「台中應該還是林佳龍 其他都是毫無懸念」、「只要再一次停電我保證林一定會輸」、「北中都是丁盧，夏天來了，再停一次電就注定dpp大敗」、「扁系+陳亭妃真要亂搞 偉哲是蠻危險的」、「台中輸 dpp就完了」、「只丟雙北蠻正常的 也不痛不癢 關鍵中台灣」、「台中輸DPP就算輸」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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