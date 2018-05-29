美女與野獸 美賽車名模派翠克以撞車「退休」

2018年05月29日 09:41 中時電子報 李靖棠

據美國福斯新聞網（Fox News）報導，熱血沸騰的賽車場上，過去長年由男性賽車手佔主導的情況，今年的美國印地安納波利500大賽（Indianapolis 500）中，迎來了不一樣的局面。美國籍模特賽車手派翠克（Danica Patrick）年初宣布，此戰將是生涯退休作，最後一次與其他32輛「野獸」們一共挑戰200圈、500英里的艱苦賽事，但可惜的是，派翠克未能完成比賽，在第68圈因撞車而遺憾退場。

現年36歲的派翠克，出生於美國威斯康辛州，有一名現為物理治療師的妹妹。和一般女孩喜好不同，從小派翠克就熱愛賽車，在正式進入職業賽事以前，她就在美國go-kart賽事中闖出不小的名號。2005年加入美國印第賽車系列賽，透過自己的努力和高超駕駛技術，很快地在第三個年頭拿下冠軍，並加上姣好的外表，逐漸成為各大媒體的鎂光燈寵兒。有傳聞指出，派翠克曾有念頭轉赴一級方程式賽車賽事。

📹 REPLAY: @DanicaPatrick gets loose in Turn 2️⃣.



She has been checked, released and cleared from the infield hospital. 🏥



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今年初就對外宣布，2018年的500大賽是她職業生涯的告別作，也因此讓比賽吸引更多、更高的關注度，都希望能搶拍到這名賽車模特奪冠引退的畫面。只可惜天不從人願，駕駛著蘋果綠「Go Daddy」跑車的派翠克，在第68圈賽道上發生衝撞，讓她的退休作只能以「退賽」收場，留下不小的遺憾。

(中時電子報)