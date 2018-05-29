全球趴趴走！泰流亡前總理盈拉用歐洲護照 還獲英10年簽證

盈拉與哥哥戴克辛。(圖/Facebook@Y.Shinawatra)

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中時電子報

泰國前美女首相盈拉在大米瀆職案宣判前潛逃出境，不過流亡海外的她卻是豪不避諱在全球各地趴趴走，多次現身杜拜、倫敦、東京、新加坡、北京、香港等地。消息人士近日爆料盈拉使用的是一本歐洲國家的護照，並獲得長達10年的英國簽證，但沒有提及同樣流亡海外的前總理哥哥戴克辛的情況。

據《BBC泰文網》報導，盈拉（Yingluck Shinawatra）在去年因大米瀆職案流亡海外以後，曾傳出向英國申請政治庇護。而最新消息則是指出盈拉已經獲得了長達10年的居英簽證。消息人士指出盈拉獲得簽證可以讓她自由進出英國，但必須在6月內返回英國。

對此，泰國外交部發言人桑迪皮塔克斯（Busadee Santipitaks）28日表示，英國政府沒有向泰國政府提供任何與盈拉申請簽證有關的消息，外交部對BBC的報導並不知情。外交部也表示已經取消了盈拉的泰國護照。

泰國政府在盈拉於2017年8月逃離後，表示密切關注盈拉的動向，也將盡一切努力將已經被判刑5年的盈拉帶回泰國。

泰國媒體認為10年的長期簽證比起政治庇護，對盈拉來說比較好，因為申請政治庇護需要很長的時間，同時申請人在這段時間不能出國、工作或是開銀行帳戶。

盈拉在2011年以哥哥戴克辛繼承者之姿贏得大選，風光成為泰國第一位女總理，登上政壇頂峰時年僅45歲。沒想到她卻也在上台後，因優惠農民以高價收購大米，導致糧食過度囤積和國家財政巨額虧空，引起瀆職案的訴訟，最後在去年判決出爐前一天逃離泰國，淪為和流亡總理哥哥戴克辛（Thaksin Shinawatra）一樣的下場。

不過儘管人在流亡的盈拉似乎也不避諱曝光在世人面前，她和同樣流亡海外的戴克辛一樣全球跑透透，先是現身倫敦、杜拜後，還在月前穿梭於亞洲各國之間，包括北京、香港、日本、新加坡等地。

(中時電子報)

文章來源：update BBC: Yingluck gets 10-year visa from UK

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