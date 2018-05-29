台大畢業生自主聯署 「畢業典禮就是要管教授」

2018年05月29日 10:02 中時電子報 余弦妙 、 戴安瑋

台大自主行動聯盟月前販售挺管潮T時，管中閔現身。（圖/台大自主行動聯盟提供）

台大自主聯盟新版潮T，呼籲學校師生、社會賢達於6月1日起穿潮T挺大學自主。（翻攝台大自主聯盟臉書）

教育部「拔管」已快5個月，台大校長當選人管中閔始終無法順利上任，今年畢業典禮確定將由代理校長郭大維主持，引發台大學生與家長發起「管校長to be」一人一信活動，邀管中閔出席畢典致詞，管中閔可能會接受，出席畢典及致詞，教育部昨也表示，尊重台大的決定。台大自主聯盟剛在臉書上發表「台大應屆畢業生連署信全文」疾呼管教授能夠出席。

連署信中表示，管教授年輕時也曾迷惘過，但在他人生的歷程中是如何努力地成為臺大教授、中研院院士及總統國家講座主持人，對年輕人而言應有相當大的激勵作用。他在提出的治校理念說明會中、在外界邀請他的 TED 專題演講中，在在顯出他的熱誠與專精見解，若能聽他一席演說，相信會給所有即將畢業的學生重要的鼓勵與啟發。

一台大教授表示，台大校內外透過各種管道，包括連署、寫信、校務建言、email給台大校方，希望促成6月10日畢業典禮上，管中閔不缺席。

此外，台大自主聯盟發起的6月1日穿潮T挺大學自治，截至上午已逾3千人響應，還有他校師生參與，人數持續增加中。

以下是台大自主聯盟今天發表的連署信內容:

各位同為 2018 年 6 月的台大準畢業生好，首先恭喜大家經過了幾年時光的淬鍊，終究要領取一張有傅鐘徽印的台大畢業證書了。然而我們今年所獲得的是台灣大學近 25 年來沒有校長名字、只有代理校長的證書，實在非常遺憾！不管你今年獲取的是甚麼學位，對我們每一個人而言都是一生一次，難以重現，所以這樣的遺憾似乎已經無法避免。

大家應該知悉台大校長遴選會於今年 1 月 5 日選出了管中閔教授為新任校長，兩次校務會議也以壓倒性的票數支持遴選委員會的決議，然而教育部卻遲遲不發聘，要求遴委會再重啟遴選。你們的畢業典禮上原來應有管校長給大家的畢業祝福，但是現在卻無法實現。

管教授年輕時也曾迷惘過，但在他人生的歷程中是如何努力地成為臺大教授、中研院院士及總統國家講座主持人，對年輕人而言應有相當大的激勵作用。他在提出的治校理念說明會中、在外界邀請他的 TED 專題演講中，在在顯出他的熱誠與專精見解，若能聽他一席演說，相信會給所有即將畢業的學生重要的鼓勵與啟發。

現在台大校內已有不少畢業學生發起聯署，希望校方能邀請管教授在畢業典禮上以貴賓身分致詞，我們懇切希望能夠得到你的支持。如果你支持，敬請於下列表單上寫下你的姓名、學號。並將此訊息廣為傳給台大今年的準畢業生，謝謝各位！希望我們這個畢業的期待能夠實現！

(中時電子報)