三義雲火龍系列活動展開　草編神龍掛紅祈福

幼兒園表演精彩的祥龍、祥獅獻瑞，為三義雲火龍活動熱鬧揭開序幕。（陳慶居攝）

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苗栗縣長徐耀昌（右三）、三義鄉長徐文達（左）與地方各界，為草編雲火龍掛紅，隨後舞動為全民祈福。（陳慶居攝）

「2018三義雲火龍節」29日在縣府廣場演出彩龍呈祥及舞動雲火龍，為系列活動熱鬧揭開序幕。三義是苗栗國際雙慢城之一，今年首度移師說明活動內容，搭配已向經濟部智慧財產局註冊的草編雲火龍標徽及即將於7月上路的鐵道自行車亮點，大力行銷三義。

為擴大宣傳這項民俗活動，縣長徐耀昌、三義鄉長徐文達及縣議員韓茂賢、羅貴星等人，29日在縣府廣場焚香祈福，為草編神龍掛紅，隨後雲火龍穿梭舞動，為地方祈福消災。

主辦單位指出，雲火龍即日起至6月10日陸續展開，今年度延續往年傳統，與五穀神農大帝遶境結合，將客家節慶與客家信仰融合為一，祈求年年風調雨順、五穀豐登。

6月2日雲火龍主活動登場，在三義鄉辦理悠遊慢城三義體現1日遊，結合國際慢城，融入三義木雕等各項元素，由在地導覽人員，帶領遊客體驗節慶和在地文化，促進觀光行銷三義。當天下午續有客家社團藝文表演、客語大聲說及晚會摸彩等。

三義鄉公所精心策畫貼心友善環境，安排大客車、小型車停車場，並在相關路段實施交通管制，詳細交通資訊公告於鄉公所網站及活動網站，歡迎全國遊客感受小城風情文化。

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